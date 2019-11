De Dragoș Tănase,

Se afla într-o garnitură a companiei feroviare Greater Anglia, care face legătura între Liverpool și Essex, când – din cauza aglomerației, a fost nevoită să stea sprijinită de o ușă, cu un picior în compartimentul de la clasa I.

Controlorul care a trecut să îi verifice biletul, a observat acest lucru și a decis să o amendeze pe femeie, cu toate că aceasta avea un abonament valabil, pentru care plătise 6.000 de lire, Daily Mail.

Train passenger who pays £6,000 for her rail season ticket is fined because just ONE foot was in a first class carriage https://t.co/wFgC8fCOip

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 15, 2019