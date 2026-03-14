Tentativa de furt, surprinsă de camerele de supraveghere

Incidentul a avut loc recent la „Neko Cafe”, un local extrem de popular situat în Centrul Vechi al orașului polonez Toruń. Conceptul cafenelei este unul simplu și iubit de clienți: aceștia își pot savura cafeaua în timp ce se relaxează în compania pisicilor care se plimbă libere prin încăpere. Pentru o tânără însă, experiența nu a fost de ajuns și a decis că vrea să plece acasă cu una dintre feline.

În imaginile publicate chiar de cafenea pe Instagram se observă cum femeia, îmbrăcată lejer, ia în brațe o pisică neagră și se îndreaptă cu pași grăbiți spre ieșirea din local.

Tânăra reușește să treacă de prima ușă a cafenelei și ajunge în micul hol de la intrare, părând că a dat lovitura. Însă exact în momentul în care se pregătea să deschidă ușa principală pentru a ieși pe stradă, planul ei a fost ruinat.

Salvarea pisicii a intrat pe ușa cafenelei

Doi clienți noi au deschis ușa pe dinafară pentru a intra în cafenea. Speriată de zgomot și de apariția bruscă a persoanelor, pisica a profitat de momentul de neatenție al hoaței. Felina s-a zbătut, a țâșnit din brațele tinerei și a fugit glonț înapoi în siguranța cafenelei, printre picioarele clienților care tocmai intrau.

Rămasă cu mâinile goale și vizibil stânjenită de situație, tânăra și-a continuat drumul și a părăsit localul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, lăsându-i pe cei doi clienți de la ușă ușor nedumeriți.

Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, internauții lăudând reflexele felinei și taxând tupeul femeii.

