O femeie de 33 de ani din Giurgiu a născut în ambulanță

O femeie în vârstă de 33 de ani, din comuna Clejani, județul Giurgiu, a născut duminică într-o ambulanţă SMURD, în timp ce era transportată spre spital, potrivit News.ro.

„Pentru echipajul SMURD Mihăileşti, o intervenţie s-a transformat într-un caz neașteptat, care avea să rămână în amintirea tuturor. O femeie însărcinată, din localitatea Clejani, acuza dureri şi urma să nască, fiind preluată de paramedici pentru a fi transportată la spital. Pe drumul către unitatea medicală, echipajul şi-a dat seama că naşterea era iminentă”, a transmis Inspectoraul General pentru Situații de Urgență.

Echipajul SMURD a ajuta-o pe femeie să nască în ambulanță

Odată ce au văzut că femeia urmează să nască și că nu vor ajunge la timp la spital, membrii echipajului SMURD au oprit mașina pe marginea drumului. Aceștia au ajutat-o pe tânăra mama să aducă pe lume cel de-al cincilea copil al familiei în siguranță.

„Au oprit în Bolintin Vale pentru a putea ajuta mama, iar comandantul de echipaj a solicitat sprijin. Mămica, în vârstă de 33 de ani, a născut chiar în ambulanță, asistată cu profesionalism şi calm de paramedicii SMURD” au mai precizat reprezentanții IGSU.

Mama și fiul au ajuns în siguranță la spital

Un echipaj medical de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean a intervenit suplimentar pentru a acorda îngrijiri mamei şi nou-născutului, iar cei doi au fost transportaţi la spital în siguranţă.

Tânăra în vârstă de 33 de ani din Clejani a decis să-l numească pe micuț Petru Mihai. Potrivit informațiilor publicate de portalul de știri, micuțul este cel de-al cincilea copil al familiei.

În vara anului trecut, o altă mămică din Ilfov a născut în ambulanță, în drum spre spital. Asistenta care lucra pe tura și a asistat-o a fost la prima sa naștere, iar după ce a auzit plânsetul bebelușului sănătos emoțiile au copleșit-o.