Incidentul a început cu un apel la 112 care anunța că o femeie a intrat în travaliu. Imediat, o ambulanță tip B2 cu o asistentă medicală și un ambulanțier a fost trimisă la fața locului.

În drum spre spital, situația a evoluat rapid. „La evaluarea medicală, membrii echipajului au constatat că nașterea era iminentă: capul bebeluşului era deja vizibil. A fost o provocare pentru asistentă, care a avut pentru prima dată o astfel de misiune”, au transmis reprezentanții Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) într-o postare pe Facebook.

În ciuda circumstanțelor neobișnuite, nașterea a decurs fără complicații. Sub supravegherea atentă a asistentei medicale, copilul a venit pe lume în siguranță în ambulanță.

„Primele sale plânsete au umplut autospeciala de bucurie şi emoţie. Ulterior, echipajul s-a asigurat că atât mama, cât şi bebeluşul ajung în siguranţă la spital, unde i-au predat personalului medical de specialitate”, a mai transmis DSU în postarea sa.

