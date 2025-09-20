Un accident grav a avut loc în Iași

Un accident grav a avut loc sâmbătă seara în Iași, soldat cu rănirea unei femei și avarierea mai multor vehicule. Incidentul s-a produs pe strada Elena Doamna.

Un bărbat de 41 de ani din Iași a pierdut controlul mașinii, ieșind de pe carosabil. Vehiculul a lovit un gard, apoi a ricoșat pe trotuar, unde a acroșat o femeie de 51 de ani. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat într-o altă mașină condusă de un bărbat de 46 de ani din comuna Miroslava.

Cum a fost lovită de mașină femeia din Iași

Femeia rănită a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Inspectoratul de Poliție Județean Iași a venit cu o serie de precizări, după accidentul de la Iași.

„Din verificările efectuate a rezultat faptul că un bărbat, de 41 de ani, din municipiul Iaşi, în timp ce conducea un autoturism pe strada Elena Doamna, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi pătruns pe trotuar, unde ar fi intrat în coliziune cu un gard amplasat pe sensul său de mers.

Ulterior, ar fi surprins şi acroşat o femeie, de 51 de ani, care se deplasa pe trotuar”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

Șoferul care a pierdut controlul volanului s-a ales cu dosar penal

Șoferii implicați au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. S-a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.

Sancțiuni aplicate șoferilor care lovesc pietoni în accidente rutiere, în România

În funcție de gravitatea accidentului și de rănile suferite de pieton, șoferul poate fi tras la răspundere penală pentru vătămare corporală din culpă, care poate duce la pedepse cu închisoarea, dacă fapta este gravă. În plus, pe lângă consecințele legale, șoferul poate fi obligat să plătească daune pentru tratamente medicale și recuperare.

Amenzile contravenționale pot fi de ordinul a câteva mii de lei (cu punctul de amendă la peste 200 lei în 2025), iar suspendarea permisului auto poate dura luni de zile, în funcție de circumstanțe. Poliția rutieră practică o politică de toleranță zero pentru șoferii care pun în pericol siguranța pietonilor.

În vara acestui an, un șofer băut a făcut accident chiar în fața Poliției Rutiere din Iași. Bărbatul a reușit să scape doar cu o suspendare, după ce a invocat colesterolul și nunta fiicei sale.