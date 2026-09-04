Banii din concediere, investiți într-o capcană

Femeia de 59 de ani și-a pierdut economiile acumulate de o viață după ce a fost concediată și a primit o compensație de 200.000 de euro. În încercarea de a investi o parte din aceștia într-un mod avantajos, femeia a fost atrasă într-o adevărată înșelătorie online. Totul a început primăvara trecută, când o reclamă de la presupusa instituție financiară „Crédit Foncier Communal d»Alsace et de Lorraine” (CFCAL) i-a captat atenția.

După ce a completat un formular pentru a obține mai multe informații, în termen de trei zile a fost contactată telefonic de un bărbat care s-a prezentat sub numele de Jonathan B., consilier al băncii.

Avea un discurs impecabil, folosea un limbaj financiar impecabil, părea un adevărat profesionist, conform Midi Libre.

Femeia a căutat profilul lui Jonathan B. pe LinkedIn

În încercarea de a verifica autenticitatea ofertelor primite, aceasta a căutat profilul lui Jonathan B. pe LinkedIn și a confirmat existența acestuia. Mai mult, a contactat centrala CFCAL, care i-a confirmat că ofertele primite sunt reale și fac parte din portofoliul băncii.

Încurajată de răspunsurile primite, femeia a decis să deschidă un cont cu o rată de dobândă de 5,5% pe o perioadă de șase luni.

La începutul lunii iulie, falsul consilier i-a cerut să transfere suma pe care dorea s-o investească într-un „cont de colectare” al unor companii care pretindeau că finanțează proiecte de tranziție energetică. Înainte de a realiza transferul, femeia a verificat din nou existența acestor companii.

Alertele băncii adevărate au venit prea târziu

În total, femeia a trimis 146.500 de euro către conturile indicate. Unele transferuri i-au fost returnate, dar Jonathan B. a justificat acest lucru, spunând că respectivele conturi atinseseră plafonul maxim și i-a oferit un alt cont bancar pentru a retrimite banii.

Abia la începutul lunii august, departamentul de fraudă al Caisse dÉpargne a contactat-o pe femeie, alertând-o cu privire la mișcările suspecte din contul său. Când a încercat să-l contacteze pe Jonathan B., acesta nu a mai răspuns.

În disperare, femeia a sunat direct la CFCAL, unde a aflat adevărul: banca era victima unei campanii elaborate de uzurpare a identității, iar „Jonathan B.” era de fapt un escroc care folosea datele reale ale unui consilier din instituția financiară.

În ciuda sumelor deja sustrase, escrocul nu s-a oprit aici. A sunat-o din nou pe femeie, pretinzând că și el este o victimă a uzurpării de identitate. În încercarea de a-și demonstra nevinovăția, i-a propus un apel video. În timpul apelului, pe ecran a apărut chipul consilierului real, găsit de femeie pe LinkedIn.

Totuși, detalii precum lipsa sincronizării dintre voce și imagine și expresiile faciale rigide au ridicat suspiciuni. Atunci a realizat că era vorba despre un deepfake.

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