Cum a reacționat judecătorul

„Nu cred că am mai văzut vreodată soția unei victime îmbrățișând inculpatul care a ucis pe cineva”, a spus judecătorul Tony Baker de la Tribunalul Superior al Comitatului Cherokee, potrivit ABC 7 Chicago și postului WSB-TV din Atlanta.

Comentariul lui Baker a venit după ce a asistat la momentul în care femeia l-a îmbrățișat pe Joseph Tillman, bărbatul care i-a ucis soțul, pe Chuck Johnson, cu care aceasta a fost căsătorită 50 de ani, într-un accident urmat de fugă anul trecut, au relatat sursele.

Bărbatul era sub influența protoxidului de azot

Tillman era sub influența protoxidului de azot când l-a lovit pe Chuck, în vârstă de 78 de ani, care se deplasa pe bicicleta sa electrică, potrivit WSB-TV. Văduva din Georgia l-a îmbrățișat pe Tillman, care a pledat vinovat la acuzațiile legate de moartea soțului ei, în sala de judecată din Comitatul Cherokee, joi, 7 august, și și-a pus brațul în jurul gâtului acestuia.

Cei doi s-au îmbrățișat câteva secunde, iar când s-au desprins, Tillman era roșu la față și cu lacrimi în ochi.

Ce i-a șoptit femeia lui Tillman

În timp ce îl îmbrățișa, femeia i-a șoptit lui Tillman că îl iartă, potrivit WSB-TV. Ca răspuns, ea a spus că el i-a șoptit, repetând: „Îmi pare atât de rău. Îmi pare atât de rău”.

Tillman și-a cerut scuze și într-o declarație emoționantă la pronunțarea sentinței.

„Mă rog să-mi înțelegeți inima când spun că îmi pare cu adevărat, din tot sufletul, rău”, a spus el, cu voce tremurândă.

 
 @abcworldnews Whit Johnson reports on the remarkable act of #forgiveness that unfolded in a #Georgia #courtroom when a woman forgave the man convicted of killing her husband in a #hitandrun. #WorldNewsTonight #News ♬ original sound  - ABC World News Tonight

Femeia a spus că l-a îmbrățișat pentru că „Dumnezeu i-a spus că el are nevoie de o îmbrățișare de mamă”, potrivit WSB-TV.

„Joey încă nu știe cât de mult îl iubește Dumnezeu”, a declarat ea pentru post.

„Joey are nevoie de vindecarea unor lucruri din trecutul său, la fel ca noi toți. Și asta este inima și rugăciunea noastră.”

Bărbatul a pledat vinovat la trei capete de acuzare

Tillman a pledat vinovat la trei capete de acuzare pentru omor prin folosirea vehiculului, precum și pentru părăsirea locului accidentului, declarație falsă, conducere sub influența substanțelor și conducere imprudentă, în cadrul unui acord de vinovăție nenegociat, potrivit postului din Atlanta, care citează pe procurorul adjunct Pete Lamb.

El a fost condamnat la 20 de ani, dintre care primii trei în închisoare, conform ABC 7 Chicago și WSB-TV. Sentința cu închisoarea a fost suspendată cu condiția să finalizeze un program de reabilitare cu internare timp de doi ani, potrivit acelorași surse.

Ce i-a transmis fiica bărbatului ucis lui Tillman

Fiica lui Chuck, Brittany McCarthy, a fost de asemenea prezentă în sala de judecată la sentința din 7 august.

Într-o declarație emoționantă, ea i-a spus lui Tillman: „Voi fi mereu fiica unui bărbat pe care l-ai ucis”, potrivit imaginilor difuzate de WSB-TV.

„Voi fi fiica al cărei suflet l-ai frânt, o viață pe care ai schimbat-o pentru totdeauna din cauza alegerii tale de a consuma droguri la volan”, a spus McCarthy, vizibil emoționată.

„Ai devenit o armă mortală, iar tatăl meu a plătit cu viața”.

Avocatul lui Tillman, Paul Ghanouni, a declarat, potrivit WSB-TV, că „și-a schimbat modul de viață” și „pare că este pe un drum care îl va ajuta să-și continue viața într-un mod pozitiv”.

Un caz similar s-a întâmplat atunci când o femeie l-a îmbrățișat în tribunal pe bărbatul care i-a ucis fratele și alți 22 de oameni, într-un atac armat dintr-un magazin din Texas.

Victor Dorobanțu, românul care-l joacă pe Thing în serialul „Wednesday": „A fost un șoc atât de mare încât nici acum nu mi-e ușor să-mi revin"
Exclusiv Interviu
Știri România 17:00
Victor Dorobanțu, românul care-l joacă pe Thing în serialul „Wednesday”: „A fost un șoc atât de mare încât nici acum nu mi-e ușor să-mi revin”
Unde poți să-ți faci screening, pe litoral, în perioada 11-16 august. 46 de medici te ajută să previi bolile în campania "Asumă-ți să fii sănătos!"
Știri România 15:17
Unde poți să-ți faci screening, pe litoral, în perioada 11-16 august. 46 de medici te ajută să previi bolile în campania “Asumă-ți să fii sănătos!”
Ce a pățit Dan Negru în Gara de Nord când a mers să-și ia familia. Prezentatorul a împărtășit totul cu fanii săi
Stiri Mondene 16:50
Ce a pățit Dan Negru în Gara de Nord când a mers să-și ia familia. Prezentatorul a împărtășit totul cu fanii săi
Anca Țurcașiu, surprinsă la plajă, în costum de baie, alături de nepoțica ei: „Așa arată cea mai fericită bunică". Fanii au reacționat
Stiri Mondene 16:19
Anca Țurcașiu, surprinsă la plajă, în costum de baie, alături de nepoțica ei: „Așa arată cea mai fericită bunică”. Fanii au reacționat
Nicușor Dan și Maia Sandu, baie de mulțime la Festivalul Lupilor din Orheiul Vechi
Politică 09:30
Nicușor Dan și Maia Sandu, baie de mulțime la Festivalul Lupilor din Orheiul Vechi
AEP se spală pe mâini de tema avansării unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Capitalei
Exclusiv
Politică 09 aug.
AEP se spală pe mâini de tema avansării unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Capitalei
