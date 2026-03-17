Tribunalul social regional din Baden-Württemberg a respins cererea și a stabilit că deținerea unui patrimoniu valorificabil exclude, de regulă, situația de necesitate, relatează publicația germană t-online.

Moștenire considerabilă, dar fără drept la ajutor social

Potrivit hotărârii instanței, reclamanta, născută în 1962, a devenit moștenitoare, alături de sora sa, a unui patrimoniu semnificativ ce include mai multe imobile.

Printre acestea se numărau apartamente într-un imobil multifamilial evaluate la 627.000 de euro și 340.000 de euro, un alt apartament vândut ulterior pentru 225.000 de euro, încă o proprietate imobiliară și două depozite de valori în sumă de 92.034 de euro.

De asemenea, moștenirea mai cuprindea obiecte personale, precum tablouri, mobilă, monede și un autoturism.

Pentru perioada vizată, între octombrie 2020 și martie 2021, femeii i-ar fi revenit cel puțin jumătate din valoarea totală a moștenirii, suma fiind estimată la 642.017 de euro.

Jobcenter-ul a considerat că aceasta nu mai era în situație de necesitate și i-a respins cererea de ajutor financiar. Femeia a contestat decizia la Tribunalul Social din Stuttgart și, ulterior, la Tribunalul Social Regional din Baden-Württemberg.

„Moștenirea este un bun valorificabil”

În fața instanței, reclamanta a susținut că nu putea dispune imediat de bunurile moștenite, deoarece comunitatea moștenitorilor nu fusese încă dizolvată, iar anumite proprietăți necesitau renovare. Totuși, judecătorii nu au acceptat această argumentație.

Potrivit Tribunalului Social Regional, „în cazul unei comunități de moștenitori nedivizate, nu doar numerarul este luat în considerare la evaluarea situației de necesitate, ci și alte categorii de bunuri”.

Instanța a precizat că partea din moștenire ce i se cuvenea reclamantei, cota de coproprietate asupra bunurilor moștenite și dreptul de a solicita dizolvarea comunității de moștenitori sunt toate considerate forme de avere.

Esențial a fost dacă această avere putea fi, în principiu, valorificată. În cazul de față, tribunalul a concluzionat că acest lucru era posibil, mai ales că, încă din perioada în litigiu, se făcuseră pași concreți pentru dizolvarea comunității de moștenitori.

Vânzarea unei locuințe a adus peste 100.000 de euro

Decizia instanței a luat în calcul și modul în care s-a desfășurat procesul de împărțire a moștenirii. În septembrie 2020, reclamanta și sora sa au încheiat contracte de împrumut cu o bancă pentru a finanța anumite plăți compensatorii.

În plus, în decembrie 2020, una dintre proprietățile moștenite, un apartament, a fost vândută pentru suma de 225.000 de euro. Jumătate din această sumă, respectiv 112.500 de euro, i-a revenit reclamantei.

Judecătorii au considerat că, odată cu această sumă, femeia avea suficiente resurse pentru a-și acoperi nevoile de trai, suma depășind considerabil pragul stabilit pentru scutirea de la contribuțiile sociale.

Oferta de împrumut, respinsă de reclamantă

Un alt aspect important în decizia instanței a fost natura juridică a ajutorului solicitat. Judecătorii au subliniat că, în acest caz, nu exista dreptul la un ajutor sub formă de subvenție.

Dacă averea poate fi valorificată pe parcursul perioadei de acordare a ajutorului, se poate oferi doar un împrumut.

Potrivit sursei citate, Jobcenter-ul i-a propus femeii acordarea unui împrumut garantat printr-un drept de ipotecă asupra uneia dintre proprietăți. Cu toate acestea, reclamanta a refuzat oferta, ceea ce a cântărit în decizia finală a instanței împotriva sa.