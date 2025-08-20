O femeie din Olanda compune muzică special pentru vaci: dau mai mult lapte

Muzică pentru un public aparte

Un muzician olandez cântă pentru un public special: vacile. Și nu numai pentru ele. Fermierii au descoperit de mult timp că, în acest fel, animalele devin mai relaxate și produc mai mult lapte.

Artista și muziciana olandeză Flavia Faas își duce claviatura, chitara sau acordeonul direct pe pășune, unde cântă pentru vaci. „Fiecare vacă este diferită”, explică ea despre publicul ei neobișnuit, conform Agrarheute.

Artiștii merg pe pășuni pentru a le cânta vacilor – Foto: Instagram/ Flaviadecavia

Cercetare și muzică pentru animale

Flavia Faas nu se bazează doar pe instinct. Ea a folosit metode științifice pentru a analiza modul în care vacile reacționează la diferite elemente muzicale. Obiectivul ei este să creeze o formă de comunicare între vacă și muzician.

„Știm că vacilor le place muzica, dar cercetările pe această temă s-au concentrat în principal pe stimularea producției de lapte; ruminația crește, iar stresul scade. Mi se pare interesant să studiez ce le place vacilor și ce le face curioase”.

Artiștii descoperă un public neobișnuit – Foto: Instagram/ Flaviadecavia

Mai mult lapte cu Beethoven și Simon & Garfunkel

Efectul muzicii asupra producției de lapte nu este o noutate. Un studiu realizat la Universitatea din Leicester a demonstrat acum mai bine de 20 de ani că opera „Pastorale” de Beethoven a crescut producția de lapte cu 3%.

În schimb, ritmurile rapide, precum „Venus” de Bananarama sau „Horny” de HotnJuicy, au redus producția cu peste jumătate de litru pe zi. În schimb, melodii lente, ca „Bridge over Troubled Water” de Simon & Garfunkel, au crescut producția cu o zecime de litru.

Cercetări internaționale: vacile preferă melodiile lente

Și la Universitatea din Pretoria, Africa de Sud, s-a demonstrat că muzica reduce stresul vacilor. În cadrul studiului, vacile care au ascultat constant muzică au produs cu până la doi litri mai mult lapte per muls decât cele din grupul de control.

Tendința „jazz pentru vaci”, pe rețele sociale

Pe rețelele sociale circulă tot mai multe videoclipuri în care fermierii cântă jazz sau muzică clasică pentru vacile de lapte.

Rezultatul? Animalele se apropie curioase și par să se bucure de experiență, ceea ce duce și la o producție mai mare de lapte.

„Moosic”, o nouă formă de artă

Fenomenul a inspirat și alți artiști. Muzicianul irlandez Sharon Shannon a cântat la acordeon pentru vacile din comitatul Cork, iar un fan a numit spectacolul „Moosic”.

În Danemarca, violonceliștii de la Școala Scandinavă de Violoncel au susținut concerte speciale pentru vacile Hereford.

Chiar dacă unele animale pleacă atunci când nu le place muzica, majoritatea rămân interesate. Iar pentru artiști, acest public neobișnuit devine o sursă de inspirație unică.

Muzica pentru vaci nu mai este doar o curiozitate, ci o metodă dovedită științific care reduce stresul și stimulează producția de lapte.

