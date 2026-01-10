Cum a ajuns o femeie să fie reținută de Poliția din Alba Iulia, după ce și-a comandat haine online

Femeia a spus că hainele nu i se potrivesc și nu a vrut să achite comanda făcută online, dar nici nu le-a returnat.

Poliția din Alba Iulia a deschis un dosar penal în acest caz, după ce o femeie de 34 de ani din Alba a reclamat că tânăra, prin intermediul unei rețele de socializare, i-a comandat hainele pe data 10 decembrie 2025.

În 16 decembrie 2025, produsele au fost livrate, dar clienta nu le-a plătit și nici nu le-a returnat.

„Din cercetările efectuate, a reieșit că tânăra a refuzat să achite contravaloarea articolelor de îmbrăcăminte sau să le restituie persoanei vătămate”, a transmis sâmbătă Poliția județeană Alba.

În urma unei percheziții făcute vineri la domiciliul tinerei, polițiștii din Alba Iulia au găsit 14 din cele 16 articole vestimentare comandate și o sumă de bani.

Bunurile au fost restituite persoanei păgubite, iar suspecta a fost reținută. Cercetările în acest caz continuă, au precizat autoritățile.