Călătorii liniei 5 din București mai au de așteptat pentru a putea circula în condiții civilizate cu tramvaiul, fără întârzieri cauzate de mașinile care ocupă linia de tramvai. Motivul? Stâlpișorii galbeni necesari pentru delimitarea căii de rulare sunt blocați pe vapor, din cauza tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz.

Informația a fost confirmată de primarul general Ciprian Ciucu, care a precizat pe pagina de Facebook a Mobilitate.eu: „Mie nu mi-a venit să cred, dar nu mai sunt stâlpișori pe stoc. Cică vin din China și sunt întârziați prin Ormuz”.

Conducerea Societății de Transport București (STB) a precizat, recent, că delimitatoarele vor fi montate pe tronsonul Ștefan cel Mare – Băneasa, utilizând aceeași soluție implementată anterior pe alte tronsoane modernizate. Soluția este considerată una eficientă, mai ales pe tronsoanele unde culoarul TRAM+BUS este deja respectat.

Deși linia 5 a fost redeschisă în martie 2026 după modernizarea tronsonului Pod Băneasa – Ștefan cel Mare, condițiile de circulație continuă să fie afectate de lipsa unor măsuri clare de separare a traficului. Pe anumite porțiuni, linia de tramvai este delimitată doar prin marcaje rutiere discontinue, ceea ce permite accesul mașinilor pentru efectuarea de manevre sau depășiri, conform Codului rutier.

Însă, în realitate, acest lucru duce frecvent la blocaje și întârzieri, după cum au semnalat numeroși călători și vatmani.

Lipsa stâlpișorilor de delimitare afectează grav eficiența transportului public, potrivit Mobilitate.eu. Deși STB a suplimentat treptat linia cu tramvaie modernizate din seria Bucur LF, V3A și câteva modele Imperio, traficul mixt și ocuparea liniei de tramvai de către autoturisme continuă să fie un obstacol major.

Reprezentanții autorităților locale promit că vor instala delimitatoarele de îndată ce acestea vor ajunge în București. Între timp, călătorii liniei 5 rămân să se confrunte cu aceleași probleme, așteptând ca transporturile internaționale să revină la normalitate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE