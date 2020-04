De Ana Hațeg,

Annette Gardner, 58 de ani, a fost internată Alexandra Hospital din Redditch, Worcestershire, la mai puțin de o săptămână după ce tatăl ei de 87 de ani a pierdut lupta cu COVID-19.

A ieșit pozitivă la testarea pentru SARS-COV-2 și, cum starea i s-a degradat, a fost mutată la ATI.

Înainte de a fi intubată, Annette și-a luat adio de la cei dragi.

După 17 zile la Terapie Intensivă, ventilată mecanic, familia a primit însă un telefon neașteptat. Nu erau anunțați că Annette s-a stins, ci din contră, că și-a revenit.

Momentul în care Annette a fost externată a fost filmat și postat pe Twitter:

Annette's daughter had said her last goodbyes when her mum was taken into intensive care with #coronavirus, but after 17 days, we are so pleased to see the moment Annette receives a guard of honour at @WorcsAcuteNHS as she leaves the unit to continue her recovery. ? #ThankYouNHS pic.twitter.com/5ibIsX7Hzn