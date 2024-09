Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Joi, Gisèle a vorbit pentru prima dată despre clipele de groază prin care a trecut în timpul procesului cu soțul ei și cu ceilalți violatori, care are loc la Avignon, Franța.

„Stau întinsă nemișcată în pat și sunt violată. Acestea sunt scene barbare. Pentru mine, acestea sunt scene de groază”, a spus Gisèle Pélicot.

Femeia a aflat despre abuzurile la care a fost supusă abia în urmă patru ani. În septembrie 2020, un agent de securitate l-a prins pe Dominique Pelicot, soțul Gisèlei, filmând pe sub fustele femeilor cu telefonul mobil într-un centru comercial.

Poliția a percheziționat apartamentul și computerul lui Dominique Pélicot, în vârstă de 71 de ani și a găsit nenumărate videoclipuri cu soția sa în timp ce era violată.

„Lumea mea s-a prăbușit, tot ce am construit în 50 de ani s-a prăbușit. Nimeni nu ar trebui să numească asta sex, acestea sunt scene de viol. M-au tratat ca pe un sac de gunoi”, a declarat Gisèle Pélicot în fața instanței.

Gisèle și Dominique Pélicot au format un cuplu timp de 50 de ani și au împreună trei copii. De când a aflat ce i-a făcut soțul ei, viața ei a fost distrusă.

„Nu-i mai am decât pe copiii mei, două valize și câinele. Am pierdut totul, soțul, viața mea. Nu mai știu cine sunt sau unde să mă duc, nu mai am o identitate”, a dezvăluit Gisèle Pélicot.

Întrebată cu blândețe de judecător dacă victima a avut vreo problemă de sănătate în urma calvarului prin care a trecut, femeia de 72 de ani a precizat: „Am fost diagnosticată cu patru boli cu transmitere sexuală în secția medico-legală din Versailles”.

De asemenea, ea a spus că s-a testat pentru HIV, dar nu a dezvăluit dacă a fost diagnosticată sau nu cu SIDA.

Violatorii, trecuți cu pseudonime

Potrivit parchetului, Dominique Pélicot era preocupat în primul rând de „satisfacerea fanteziilor sale perverse”.

Gisèle Pélicot a subliniat în instanță că nu a fost niciodată interesată de sexul în trei sau de schimbarea de partener.

În ziua precedentă procesului, avocații apărării lui Dominique Pélicot au descris incidentele ca pe niște jocuri sexuale permisive, de care Gisèle se dezice în prezent.

Anchetatorii au găsit aproape 4.000 de fotografii și videoclipuri la domiciliul lui Dominique Pélicot, stocate pe un hard disk într-un folder numit „Abuz”.

Pentru mulți dintre presupușii violatori pe care i-a contactat pe forumurile de pe internet, el a creat foldere cu pseudonimele lor, cum ar fi „Pompierul Chris”, „Motociclist” sau „David negru”.

Gisèle Pélicot le-a mulțumit polițiștilor în fața instanței : „Ofițerii de poliție care au percheziționat computerul (n.r. – soțului ei) mi-au salvat viața”.

Cazul

Dominique Pélicot s-a oferit deschis să-și violeze soția drogată pe forumurile de pe internet. Între 2011 și 2020, se pare că au fost comise 200 de infracțiuni.

Soțul ei a comis 108 dintre ele, iar alți bărbați au fost implicați în 92 dintre cazuri. Aceștia au între 26 și 74 de ani și, potrivit experților psihologi, au trăit fantezii de omnipotență atunci când au violat-o pe femeia inconștientă.

„Ești ca mine, îți place violul”, i-a scris Dominique Pélicot unuia dintre bărbații din chat . El le-a explicat altora că în acest fel s-ar putea angaja în practici sexuale pe care altfel soția sa i le-ar refuza.

Cunoscut acum drept „Diavolul din Avignon”, Dominique Pélicot a fost demascat doar după ce a fost surprins filmând în secret pe sub fustele a trei femei într-un centru comercial, în urmă cu patru ani. Polițiștii i-au confiscat apoi computerul și au descoperit videoclipurile.

Verdictul urmează să fie pronunțat pe 20 decembrie.

