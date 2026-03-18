Cum funcționează procedura

Măsura este inclusă în „Recomandările metodologice pentru examinarea medicală a bărbaților și femeilor de vârstă reproductivă”.

În timpul evaluării, pacienții completează un chestionar anamnestic. Dacă o pacientă răspunde cu cifra „0” la întrebarea nr. 61 („Câți copii ați dori să aveți, inclusiv pe cei deja născuți?”), medicul este instruit să intervină și să o îndrume către un psiholog pe femeie care nu dorește să fie mamă.

Potrivit ministerului rus al Sănătății, trimiterea la psiholog are ca obiectiv oficial ajutarea pacientei să dezvolte o „atitudine pozitivă față de a avea copii”.

Justificarea autorităților medicale

Autorii documentului metodologic asociază aceste măsuri cu preocupările privind starea generală a sănătății reproductive la nivel național.

Potrivit autorilor, prevalența afecțiunilor sistemului reproducător feminin se menține la un nivel ridicat, fără semne că ar scădea în viitorul apropiat.

Cea mai gravă complicație a acestor boli este incapacitatea de a procrea. Conform rapoartelor federale din ultimul deceniu, rata infertilității este, în medie, de 8 la 1.000 de femei aflate la vârsta reproductivă.

Rata natalității în Rusia e la minime istorice

Rata natalității în Rusia a atins în 2024-2025 minime istorice, înregistrându-se aproximativ 1,22 milioane de nașteri în 2024, cel mai scăzut nivel din ultimul sfert de secol.

Rata de fertilitate a scăzut la circa 1,34-1,4 copii per femeie în 2025, mult sub nivelul de înlocuire de 2,1, pe fondul crizei demografice și a războiului.

Printre cauzele principale se numără impactul războiului din Ucraina, nesiguranța economică, migrația ridicată și o populație feminină în vârstă fertilă în scădere.

