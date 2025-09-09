Caracterul unic al descoperirii

Aceste explozii, considerate cele mai puternice din Univers, au fost detectate într-o succesiune neobișnuită, provenind dintr-o singură sursă pe parcursul unei zile.

GRB sunt fenomene extrem de violente, asociate de obicei cu moartea stelelor masive sau distrugerea lor de către găuri negre. Ele eliberează o energie uriașă în intervale scurte de timp, de la milisecunde la minute.

„GRB nu se repetă niciodată deoarece evenimentul care le produce este devastator”, a explicat Antonio Martin-Carrillo, astronom la University College Dublin și coautor al studiului publicat în The Astrophysical Journal Letters.

Acest aspect face ca semnalul detectat să fie complet diferit de orice altceva observat în ultimele cinci decenii.

Cronologia descoperirii exploziilor de raze gamma unice

Primele semne ale acestui fenomen neobișnuit au fost captate pe 2 iulie de telescopul spațial Fermi al NASA. Acesta a detectat trei explozii consecutive din aceeași sursă, într-un interval de câteva ore.

Ulterior, s-a descoperit că sursa fusese activă cu aproape o zi înainte, conform datelor colectate de Einstein Probe, un telescop spațial cu raze X operat de China în colaborare cu ESA și Institutul Max Planck.

Andrew Levan, astronom la Universitatea Radboud din Țările de Jos și coautor al studiului, a remarcat că semnalul a avut o durată „de 100 până la 1.000 de ori” mai mare decât majoritatea exploziilor de raze gamma cunoscute.

Localizarea sursei exploziilor cu raze gama

Inițial, astronomii au crezut că GRB proveneau din Calea Lactee. Însă, observațiile efectuate cu Telescopul Foarte Mare (VLT) al ESO din Chile și confirmate de Telescopul Spațial Hubble au indicat că sursa ar putea fi într-o altă galaxie, la miliarde de ani-lumină distanță.

Natura exactă a evenimentului rămâne un mister pentru comunitatea științifică. Printre scenariile luate în considerare se numără colapsul extrem de atipic al unei stele foarte masive sau distrugerea unei stele neobișnuite de către o gaură neagră de dimensiuni intermediare.

