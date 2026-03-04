În 2023, 1.043 de feriboturi europene au emis 13,4 milioane de tone de CO2, echivalentul a aproximativ 6.600.000 de mașini pe an. Studiul subliniază impactul semnificativ asupra sănătății și mediului, în special în orașele portuare precum Barcelona, Dublin și Napoli.

„Feriboturile ar trebui să conecteze comunitățile, nu să le polueze”, spune Felix Klann de la T&E.

„Prea multe feriboturi ard combustibili fosili poluanți, pompând aer toxic în orașele portuare ale Europei.”

Dublin este în prezent cel mai poluat port european în ceea ce privește oxizii de sulf (SOx), urmat de Las Palmas din Gran Canaria și Holyhead din Țara Galilor.

În Barcelona, feriboturile emit de 1,8 ori mai mult SOx decât toate mașinile din oraș, chiar și după implementarea restricțiilor din Marea Mediterană.

„Având în vedere vârsta medie a feriboturilor din Europa de 26 de ani, acum este momentul pentru o reînnoire sănătoasă”, adaugă Klann.

T&E recomandă tranziția rapidă către feriboturi electrice sau hibride, care ar putea reduce emisiile de CO2 cu până la 42%, îmbunătățind calitatea aerului și reducând costurile de operare.

În Stockholm, un test cu un feribot electric a redus emisiile cu 94% și timpul de călătorie aproape la jumătate.

„Feriboturile electrice sunt deja mai ieftine de utilizat pe multe rute, iar mai multe vor deveni competitive din punct de vedere al costurilor în următorii ani”, spune Klann.

Studiul subliniază că majoritatea porturilor europene ar necesita doar încărcătoare mici, sub 5 MW, pentru a susține operațiunile feriboturilor electrice, ceea ce face tranziția mai realistă decât se credea anterior.

Feriboturile sunt vitale pentru conectarea insulelor Europei cu continentul, dar în prezent generează o poluare severă care afectează sănătatea locuitorilor. 

Electrificarea flotei europene ar putea aduce o „gură de aer proaspăt” pentru milioane de oameni și ar reduce dramatic impactul asupra mediului.

