Pepenele cu gust de pară, cultivat la Bata, Arad

Ionuț Ursa, în vârstă de 31 de ani, din satul Țela, comuna Bata, a mizat pe un soi special de Cucumis melo, varietatea Makuva. Pepenele galben de acest tip este cunoscut și sub denumirea de „pepene-ananas”. Fructul este mai mic decât pepenele galben obișnuit, are între 500 și 600 de grame și un gust dulce, asemănător cu para.

„Proprietățile acestui pepene ar fi ca și la unul normal, doar că este mult mai dulce. Noi am cultivat soiul pentru că am reușit să avem intrare pe partea de distribuție din Europa, mai ales Germania, pentru comunitatea coreeană și asiatică, în general, de acolo. (..). El se distinge prin mărime și gust, are un gust dulce de pară, mai este numit și pepene-ananas”, a declarat fermierul arădean.

Tânărul cultivă pepeni și zmeură, iar cultura de pepeni asiatici este în al doilea an de producție. Pepeni galbeni cu gust de pară se vând atât în România, cât și în europa, mai ales pentru comunitățile asiatice.

Acest tip de pepene este denumit și pepenele-ananas – Foto: Facebook Ferma Melisa&Damian

De la construcții în Germania, la agricultură în România

După câțiva ani petrecuți în Germania, unde a lucrat în construcții, Ionuț a decis să se întoarcă acasă. Dorul de familie și dragul de pământ l-au făcut să își încerce norocul în agricultură.

„Anul acesta am avut un hectar de pepene galben și mai avem și zmeură în anul trei undeva la 2.000 de metri pătrați. Am fost plecat, am lucrat în construcții în Germania, dar am revenit pentru că eram acolo singur și am preferat să fiu lângă familia mea. Împreună, încercăm să facem ceva acasă la noi. Am crescut la țară cu drag de pământ, am avut și animale. Aici nu este neapărat o zonă cu tradiție pe legumicultură, dar am renunțat la zootehnie când am plecat în Germania. Acum sperăm și ne este gândul și la animale, dar o să mai vedem. Deocamdată rămânem la cultura de pepeni Cucumis melo, varietatea Makuva”, a explicat fermierul.

O cultură rezistentă, dar cu provocări

Deși este un soi exotic, pepenele Makuva s-a adaptat bine condițiilor din România. Tânărul fermier l-a cultivat în câmp, iar răsadurile le-a produs în spațiu protejat.

„Anul trecut am testat plantele cultivându-le pe un pământ mai sărăcăcios și am rămas uimit de cum au ieșit și cum s-au comportat. Nu am avut niciun fel de problemă. Atunci i-am aplicat culturii doar un tratament pentru afide. Noi îi cultivăm în stadiul de răsad la 40-45 de zile, iar la maturitate ajung undeva la 80-90 de zile”, a precizat acesta.

Mulți pepeni asiatici ajung peste graniță direct de la Arad – Foto: Facebook Ferma Melisa&Damian

Cât costă penele galben cu gust de pară

Pepenele cu gust de pară se vinde direct din fermă cu 8-10 lei/kg. În România, cantitățile comercializate nu au fost foarte mari, însă mare parte din producție a mers către export.

„Anul acesta am pus pepenii asiatici pe un hectar, adică până în 3.000 de plante. Ca și costuri pentru un hectar de cultură de pepene asiatic aproximez un 8.000 – 10.000 de lei, aici nu includ costul semințelor și munca noastră. În România nu am vândut cantități, dar am dat cu 8-10 lei kilogramul. La angros încă nu am avut comenzi în țară, dar se poate face un preț în funcție de cantitate”, a explicat Ionuț Ursa.

