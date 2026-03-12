„Am reușit în momentul de față să avem discuții bilaterale și vom semna în China primele exporturi de produse lactate, carne de pui tratată termic și produse acvatice. În continuare, vom aborda exportul de porc, produse din carne de porc și, bineînțeles, punctul nostru forte, exportul de cereale”, a declarat ministrul Agriculturii, într-un interviu acordat Agro TV.

Florin Barbu a mai precizat că aceste contracte pentru export au fost deja semnate.

„După semnarea memorandumului în China, este pentru prima oară când fermierii români vor exporta produse agroalimentare în China. Îmi doresc foarte mult. Este o piață foarte bună”, a subliniat Florin Barbu.

Ministrul a mai adăugat că produsele agroalimentare românești sunt apreciate pentru calitatea lor, având „cea mai curată etichetă din Uniunea Europeană”.

„Peste 30% din produsele lactate din România vor merge pe piața din China, ceea ce înseamnă o cifră de afaceri de ordinul miliardelor de euro”, a explicat acesta.

În curând, ministrul Agriculturii va face o vizită oficială în China pentru a finaliza acordurile.

