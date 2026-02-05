Supercar italian fără scaun, vedeta unei vânzări istorice în Franța

La salonul Rétromobile 2026 de la Paris, un supercar italian a atras atenția publicului dincolo de prețul său amețitor. Expusă în cadrul primei licitații europene organizate de Gooding Christies, o mașină Ferrari FXX K Evo din 2018 a surprins printr-un detaliu neașteptat: în interior nu exista niciun scaun.

Doar o carcasă din fibră de carbon complet goală în centrul cockpitului.

Departe de a fi o anomalie, acest detaliu explică perfect filosofia Ferrari XX și contribuie direct la prețul final: 6,98 milioane de euro, scrie italpassion.fr.

Ferrari FXX K Evo cu motor V12 aspirat și 1.050 CP

Ferrari FXX K Evo nu este o supermașină în sensul clasic. Derivată din LaFerrari, ea face parte din cercul ultra-restrâns al modelelor Ferrari XX, automobile neomologate pentru circulația pe drumurile publice, create exclusiv pentru circuit și integrate în programul Corse Clienti.

Sub capotă, motorul V12 aspirat natural este asistat de sistemul HY-KERS, pentru o putere totală de aproximativ 1.050 CP.

Aerodinamica în specificație Evo se mândrește cu o forță de apăsare de până la 640 kg la 200 km/h.

Exemplarul scos la vânzare duce însă conceptul și mai departe. Construit direct în specificație Evo la uzina Ferrari, mașina are un rulaj aproape ireal: doar 38 de kilometri, toți parcurși pe circuitul Fiorano și exclusiv de tehnicieni Ferrari. De la livrarea sa, în 2018, nu a condus-o niciun proprietar.

De ce un bolid Ferrari de curse se vinde fără scaun

În timpul prezentării publice de la Paris, un jurnalist a pus întrebarea firească: de ce este vândută o mașină Ferrari de acest nivel fără scaun?

Răspunsul responsabilului licitației a fost simplu și revelator pentru cultura Ferrari. În cazul mașinilor de competiție, iar modelele XX sunt un exemplu extrem, Ferrari nu livrează un scaun standard.

Primul proprietar își comandă un scaun turnat exact pe forma corpului său, pentru o poziție de pilotaj perfect personalizată, ca în motorsportul profesionist. În cazul acestui exemplar, însă, acel moment nu a existat niciodată. Proprietarul inițial nu a pilotat mașina, astfel că scaunul nu a fost niciodată fabricat.

Habitaclul gol nu este o omisiune, ci dovada unei Ferrari practic neatinse.