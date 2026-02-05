Judecătorii Curții de Apel București au menținut hotărârea Tribunalului București, prin care concedierea a fost declarată ilegală. Motivarea Curții de Apel București arată cum a încercat CFR SA să răstoarne decizia primei instanțe, favorabilă angajatei.

Istoria cazului care a ajuns și pe masa DNA

Șefa Serviciului Resurse Umane din CFR SA, Florentina Ruxandra Călina, a fost concediată în anul 2022 cu acuzația că a fost sursa unei scurgeri de informații care arăta cum directorul general adjunct tehnic al CFR, Petru Ceșa, și-a arogat atribuțiile funcției de director general (rămasă neocupată pentru scurt timp) pentru a-l ajuta pe directorul general al CFR Ion Alexandru Simu să își securizeze postul de director al Regionalei CFR Timișoara.

Acuzațiile au fost formulate de publicația Club Feroviar, în articolul „Cum ocupă omul lui Grindeanu trei funcții la CFR SA în patru zile”, bazat pe document din interiorul companiei. Șefii din CFR au găsit-o vinovată de scurgerea documentului în presă pe șefa Serviciului Resurse Umane, Florentina Ruxandra Călina. Angajata CFR a fost concediată pentru că „nu a luat toate măsurile de păstrare a confidențialității Deciziei publicate neautorizat” și pentru că „s-a creat un prejudiciu de imagine atât al pârâtei (n.r. CFR SA) cât şi persoanei la care s-a făcut referire în această decizie”.

Florentina Ruxandra Călina, victorioasă în primă instanță

Așa cum Libertatea a arătat deja, angajata dată afară a contestat decizia de concediere în instanță, iar prima fază a procesului s-a judecat la Tribunalul București. Instanța a decis că CFR SA a concediat-o ilegal pe Călina. Tribunalul a reținut că șefii din CFR nu au dovedit că angajata concediată este cea care a trimis documentul presei.

Decisivă a fost în pronunțarea hotărârii declarația redactorului-șef al publicației Club Feroviar. Audiat ca martor, acesta a declarat că nu poate spune de la cine a primit documentul, dar cu siguranță nu Călina a fost cea care i l-a trimis. „Martorul a fost ferm în a sublinia că nu reclamanta a fost persoana care i-a trimis documentul. (…) Această mărturie subliniază faptul că nu există nicio legătură directă între reclamantă şi publicarea deciziei, iar concedierea acesteia pe baza acestei acuzaţii nu are un temei faptic solid”, a mai reținut judecătorul din primă instanță.

Cum a încercat CFR să întoarcă decizia în favoarea sa

Hotărârea Tribunalului București a fost atacată cu apel la Curtea de Apel București, unde CFR a arătat că „instanța de fond a prezentat în considerente selectiv declarația martorului”.

„Pe baza afirmațiilor martorului instanța a reținut că: această mărturie subliniază faptul că nu există nicio legătură directă între reclamantă și publicarea deciziei, iar concedierea acesteia pe baza acestei acuzații nu are un temei faptic solid. Or, deși martorul nu a dezvăluit sursa exactă, acesta a declarat/recunoscut că era cunoștință cu soțul contestatoarei, și, mai mult că au discutat după publicarea documentului (…), asupra acestui aspect”, a arătat CFR în apelul de la Curtea de Apel București.

Compania de Căi Ferate a mai reclamat în apel că „instanța de fond a omis în mod nejustificat să menționeze un aspect esențial din declarația martorului audiat – anume faptul că acesta a avut o discuție directă cu soțul reclamantei despre publicarea deciziei interne”.

Verdict final: angajata CFR a fost concediată ilegal

Curtea de Apel București a respins apelul CFR și a menținut decizia primei instanțe, stabilind astfel, în mod definitiv, că șefa Serviciului Resurse Umane a fost concediată ilegal. Curtea de Apel a reținut că martorul nu a avut declarații contradictorii și „nu a arătat vreo faptă care ar putea conduce la concluzia că intimata a divulgat acel document”.

„Împrejurările menţionate de apelantă (martorul se cunoştea cu soţul salariatei, au avut o discuţie în legătură cu publicarea documentului, martorul cunoştea numărul de telefon al salariatei) nu dovedesc cu certitudine că salariata intimată a fost cea care a transmis documentul respectiv, fără drept, altei persoane, creând premisele ajungerii în presă, ci sunt simple supoziţii şi, în plus, nu sunt corect redate de apelantă”, a punctat Curtea de Apel București în decizia definitivă.

Potrivit instanței, martorul a declarat că a avut o discuţie cu soţul salariatei în legătură cu acel document, după publicarea articolului.

„În concluzie, prima instanţă nu a omis aspecte arătate de martor, nu a denaturat afirmaţiile acestuia. Nu pot fi reţinute afirmaţiile apelantei că martorul nu îndeplinea criteriile de obiectivitate şi profesionalism impuse unei persoane chemate să contribuie la aflarea adevărului, deoarece modul în care acesta îşi desfăşoară activitatea nu are nici o influenţă asupra faptului specific pentru care a fost audiat”, a mai subliniat Curtea de Apel, care a dispus reangajarea femeii și plata salariilor pentru toată perioada în care a stat pe tușă.

Nota de plată pentru CFR, umflată din cauza suspendării procesului

Cazul dezvăluit de Club Feroviar s-a transformat și într-un dosar DNA. În ianuarie 2023, DNA i-a pus sub acuzare pe Ion Alexandru Simu (director general interimar al CFR SA) și pe Petru Ceșa (director general adjunct tehnic).



„În cursul lunii aprilie 2022, suspectul Ceșa Petru, în calitatea menționată mai sus, la instigarea celuilalt suspect, și-ar fi arogat atribuțiile funcției de director general al CNCF CFR SA, cu toate că nu deținea această funcție sau o împuternicire în acest sens și a emis două decizii, prin cea de-a doua numindu-l pe Simu-Alexandru Ion la conducerea Sucursalei Regionalei de Căi Ferate Timișoara. Prin aceste două decizii privind traseul profesional al lui Simu-Alexandru Ion, suspectul Ceșa Petru ar fi urmărit să-i asigure primului stabilitatea unei funcții de conducere la nivel regional, după încetarea celei de director general interimar al CNCF CFR SA”, arăta DNA la începerea urmăririi penale.

Dosarul DNA viza inclusiv concedierea abuzivă a Florentinei Ruxandra Călina. DNA i-a acuzat pe Ceșa și Simu că „acționând în această manieră, cei doi directori ar fi urmărit să dea un exemplu celorlalți angajați din subordine pentru ca pe viitor suspecții să nu se mai vadă expuși «riscului» ca publicul, prin intermediul presei, să cunoască diferite aspecte nelegale/legale din actul de conducere al CNCF CFR SA”.

Din cauza dosarului penal deschis în acest caz de procurorii DNA, procesul prin care șefa Serviciului Resurse Umane din CFR a contestat concedierea a fost suspendat aproximativ doi ani. Prelungirea litigiului de muncă, în urma căruia CFR a fost obligată să îi achite angajatei salariile pentru perioada în care a fost concediată, duce la „umflarea notei de plată”.

Un calcul sumar arată că sum ape care CFR ar trebui să o achite în urma acestei concedieri ar putea depăși 70.000 de euro. Potrivit unui răspuns al DNA din luna septembrie, dosarul penal deschis în acest caz este în lucru la DNA Timișoara.