Judecătorii Curții de Apel București au menținut hotărârea Tribunalului București, prin care concedierea a fost declarată ilegală. Motivarea Curții de Apel București arată cum a încercat CFR SA să răstoarne decizia primei instanțe, favorabilă angajatei. 

Istoria cazului care a ajuns și pe masa DNA

Șefa Serviciului Resurse Umane din CFR SA, Florentina Ruxandra Călina, a fost concediată în anul 2022 cu acuzația că a fost sursa unei scurgeri de informații care arăta cum directorul general adjunct tehnic al CFR, Petru Ceșa, și-a arogat atribuțiile funcției de director general (rămasă neocupată pentru scurt timp) pentru a-l ajuta pe directorul general al CFR Ion Alexandru Simu să își securizeze postul de director al Regionalei CFR Timișoara.  

Acuzațiile au fost formulate de publicația Club Feroviar, în articolul „Cum ocupă omul lui Grindeanu trei funcții la CFR SA în patru zile”, bazat pe document din interiorul companiei. Șefii din CFR au găsit-o vinovată de scurgerea documentului în presă pe șefa Serviciului Resurse Umane, Florentina Ruxandra Călina. Angajata CFR a fost concediată pentru că „nu a luat toate măsurile de păstrare a confidențialității Deciziei publicate neautorizat” și pentru că „s-a creat un prejudiciu de imagine atât al pârâtei (n.r. CFR SA) cât şi persoanei la care s-a făcut referire în această decizie”. 

Florentina Ruxandra Călina, victorioasă în primă instanță

Așa cum Libertatea a arătat deja, angajata dată afară a contestat decizia de concediere în instanță, iar prima fază a procesului s-a judecat la Tribunalul București. Instanța a decis că CFR SA a concediat-o ilegal pe Călina. Tribunalul a reținut că șefii din CFR nu au dovedit că angajata concediată este cea care a trimis documentul presei.  

Decisivă a fost în pronunțarea hotărârii declarația redactorului-șef al publicației Club Feroviar. Audiat ca martor, acesta a declarat că nu poate spune de la cine a primit documentul, dar cu siguranță nu Călina a fost cea care i l-a trimis.  „Martorul a fost ferm în a sublinia că nu reclamanta a fost persoana care i-a trimis documentul. (…) Această mărturie subliniază faptul că nu există nicio legătură directă între reclamantă şi publicarea deciziei, iar concedierea acesteia pe baza acestei acuzaţii nu are un temei faptic solid”, a mai reținut judecătorul din primă instanță. 

Cum a încercat CFR să întoarcă decizia în favoarea sa

Hotărârea Tribunalului București a fost atacată cu apel la Curtea de Apel București, unde CFR a arătat că „instanța de fond a prezentat în considerente selectiv declarația martorului”. 

„Pe baza afirmațiilor martorului instanța a reținut că: această mărturie subliniază faptul că nu există nicio legătură directă între reclamantă și publicarea deciziei, iar concedierea acesteia pe baza acestei acuzații nu are un temei faptic solid. Or, deși martorul nu a dezvăluit sursa exactă, acesta a declarat/recunoscut că era cunoștință cu soțul contestatoarei, și, mai mult că au discutat după publicarea documentului (…), asupra acestui aspect”, a arătat CFR în apelul de la Curtea de Apel București. 

Compania de Căi Ferate a mai reclamat în apel că „instanța de fond a omis în mod nejustificat să menționeze un aspect esențial din declarația martorului audiat – anume faptul că acesta a avut o discuție directă cu soțul reclamantei despre publicarea deciziei interne”.

Verdict final: angajata CFR a fost concediată ilegal

Curtea de Apel București a respins apelul CFR și a menținut decizia primei instanțe, stabilind astfel, în mod definitiv, că șefa Serviciului Resurse Umane a fost concediată ilegal. Curtea de Apel a reținut că martorul nu a avut declarații contradictorii și „nu a arătat vreo faptă care ar putea conduce la concluzia că intimata a divulgat acel document”. 

„Împrejurările menţionate de apelantă (martorul se cunoştea cu soţul salariatei, au avut o discuţie în legătură cu publicarea documentului, martorul cunoştea numărul de telefon al salariatei) nu dovedesc cu certitudine că salariata intimată a fost cea care a transmis documentul respectiv, fără drept, altei persoane, creând premisele ajungerii în presă, ci sunt simple supoziţii şi, în plus, nu sunt corect redate de apelantă”, a punctat Curtea de Apel București în decizia definitivă. 

Potrivit instanței, martorul a declarat că a avut o discuţie cu soţul salariatei în legătură cu acel document, după publicarea articolului. 

„În concluzie, prima instanţă nu a omis aspecte arătate de martor, nu a denaturat afirmaţiile acestuia. Nu pot fi reţinute afirmaţiile apelantei că martorul nu îndeplinea criteriile de obiectivitate şi profesionalism impuse unei persoane chemate să contribuie la aflarea adevărului, deoarece modul în care acesta îşi desfăşoară activitatea nu are nici o influenţă asupra faptului specific pentru care a fost audiat”, a mai subliniat Curtea de Apel, care a dispus reangajarea femeii și plata salariilor pentru toată perioada în care a stat pe tușă. 

Nota de plată pentru CFR, umflată din cauza suspendării procesului

Cazul dezvăluit de Club Feroviar s-a transformat și într-un dosar DNA. În ianuarie 2023, DNA i-a pus sub acuzare pe Ion Alexandru Simu (director general interimar al CFR SA) și pe Petru Ceșa (director general adjunct tehnic).

„În cursul lunii aprilie 2022, suspectul Ceșa Petru, în calitatea menționată mai sus, la instigarea celuilalt suspect, și-ar fi arogat atribuțiile funcției de director general al CNCF CFR SA, cu toate că nu deținea această funcție sau o împuternicire în acest sens și a emis două decizii, prin cea de-a doua numindu-l pe Simu-Alexandru Ion la conducerea Sucursalei Regionalei de Căi Ferate Timișoara. Prin aceste două decizii privind traseul profesional al lui Simu-Alexandru Ion, suspectul Ceșa Petru ar fi urmărit să-i asigure primului stabilitatea unei funcții de conducere la nivel regional, după încetarea celei de director general interimar al CNCF CFR SA”, arăta DNA la începerea urmăririi penale.  

Dosarul DNA viza inclusiv concedierea abuzivă a Florentinei Ruxandra Călina. DNA i-a acuzat pe Ceșa și Simu că „acționând în această manieră, cei doi directori ar fi urmărit să dea un exemplu celorlalți angajați din subordine pentru ca pe viitor suspecții să nu se mai vadă expuși «riscului» ca publicul, prin intermediul presei, să cunoască diferite aspecte nelegale/legale din actul de conducere al CNCF CFR SA”. 

Din cauza dosarului penal deschis în acest caz de procurorii DNA, procesul prin care șefa Serviciului Resurse Umane din CFR a contestat concedierea a fost suspendat aproximativ doi ani. Prelungirea litigiului de muncă, în urma căruia CFR a fost obligată să îi achite angajatei salariile pentru perioada în care a fost concediată, duce la „umflarea notei de plată”. 

Un calcul sumar arată că sum ape care CFR ar trebui să o achite în urma acestei concedieri ar putea depăși 70.000 de euro. Potrivit unui răspuns al DNA din luna septembrie, dosarul penal deschis în acest caz este în lucru la DNA Timișoara. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un șofer amendat pentru că a depășit cu 0,08 km/h viteza legală le-a trimis polițiștilor o scrisoare: „Am o curiozitate”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Incredibil cum arată acum Irina Tănase. S-a retras după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea însă imaginile apărute acum cu ea au stârnit un val de reacții. Ce au observat toți
Viva.ro
Incredibil cum arată acum Irina Tănase. S-a retras după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea însă imaginile apărute acum cu ea au stârnit un val de reacții. Ce au observat toți
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Unica.ro
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
GSP.RO
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Libertateapentrufemei.ro
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Avantaje.ro
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Angajații CFR Călători au căutat pe ChatGPT cum să scape de pușcărie: „De ce cheamă poliția pe toți la serviciu și nu la poliție?"
Știri România 16:05
Angajații CFR Călători au căutat pe ChatGPT cum să scape de pușcărie: „De ce cheamă poliția pe toți la serviciu și nu la poliție?”
„Președintele român călătorește într-un «container zburător»”. Zborurile lui Nicușor Dan, analizate într-una dintre cele mai vechi reviste din Olanda
Știri România 15:48
„Președintele român călătorește într-un «container zburător»”. Zborurile lui Nicușor Dan, analizate într-una dintre cele mai vechi reviste din Olanda
Parteneri
Secretul celui mai mare cutremur din Japonia a fost dezvăluit. Factorul care a jucat un rol esențial în amplificarea seismului
Adevarul.ro
Secretul celui mai mare cutremur din Japonia a fost dezvăluit. Factorul care a jucat un rol esențial în amplificarea seismului
Lista intersecțiilor supravegheate de camere cu recunoaștere facială, fake news-ul viralizat pe internet. Poliția avertizează: ”E o informație nereală”
Fanatik.ro
Lista intersecțiilor supravegheate de camere cu recunoaștere facială, fake news-ul viralizat pe internet. Poliția avertizează: ”E o informație nereală”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Elle.ro
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte

Monden

De ce Anca Dinicu a ajuns la psihiatru: „În ultimul an nu am dormit deloc”. Problemele cu care s-a confruntat actrița
Stiri Mondene 16:00
De ce Anca Dinicu a ajuns la psihiatru: „În ultimul an nu am dormit deloc”. Problemele cu care s-a confruntat actrița
Cum a început pasiunea lui Vlad Drăgulin pentru haine: „La o lună după mi-am pierdut și virginitatea și am zis că poate e o corelare”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:00
Cum a început pasiunea lui Vlad Drăgulin pentru haine: „La o lună după mi-am pierdut și virginitatea și am zis că poate e o corelare”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro
ObservatorNews.ro
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Parteneri
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax.ro
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Redactia.ro
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Nu se poate așa ceva! A murit Alin St... Vezi mai mult
KanalD.ro
Nu se poate așa ceva! A murit Alin St... Vezi mai mult

Politic

Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Politică 13:09
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii: DNA a descins în 11 locații. Edilul, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Politică 09:24
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii: DNA a descins în 11 locații. Edilul, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Gigi Becali, transfer de senzație pe final de mercato! Fotbalistul de națională a semnat cu FCSB
Fanatik.ro
Gigi Becali, transfer de senzație pe final de mercato! Fotbalistul de națională a semnat cu FCSB
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om