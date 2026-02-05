Colaboratoare a emisiunii „Super Neatza cu Răzvan și Dani”, Ruxandra Luca a fost surprinsă recent de paparazzi alături de presupusul ei iubit, care ar fi căsătorit, în ipostaze intime într-o mașină aflată parcată în benzinărie.

Informația s-a viralizat rapid în mediul online, astfel că numele vedetei Ruxandra Luca este acum pe aproape toate buzele românilor.

Ruxandra Luca a divorțat în urmă cu aproximativ doi ani

Din câte se pare, colaboratoarea emisiunii de la Antena 1 a divorțat în urmă cu aproximativ doi ani, după o relație care ar fi durat 20 de ani și în urma căreia ea a făcut trei copii.

„Fata asta, care pare foarte bine așa și sigură pe ea, a avut un an greu. Poate cel mai greu din viața ei. Un an în care a avut loc o schimbare uriașă. Dureroasă, de mult gândită și așteptată. Totuși… neașteptată. Toată viața ei a fost dată peste cap. O vreme nu a știut ce să facă, încotro să o apuce, cum să trăiască diferit, dacă se va descurca sau nu. Dar, ușor, ușor, lucrurile au început să se așeze. Se pare că poate mai mult decât credea și că există viață chiar și după singura viață pe care o știuse până atunci. Fata va fi bine. E mamă, iar asta e superputerea ei”, anunța Ruxandra Luca după ce s-a aflat că a divorțat de soțul ei.

Ruxandra LucaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 21

Apoi, ea a oferit detalii noi despre cum își trăiește viața ca mamă singură cu trei copii.

„Am zile în care simt că e sfârșitul lumii, iar altele în care sper că va urma ceva mai bun. Fiind singură cu ei, am ajutor din partea a două doamne. Am o doamnă care locuiește cu noi în casă, pentru că altfel nu s-ar putea. Și mai am o doamnă care e ca o bunică pentru copii și care vine la noi mai rar, dar care vine mai mult așa, pentru că au nevoie copiii, în special cei mici, de stabilitate. Mă trezesc la șase în fiecare dimineață, nu există altă oră de trezire, cel târziu la șase ca să-i pot pregăti”, mai afirma vedeta în trecut.

Vedeta este mamă singură și are trei copii

După ce a lipsit o perioadă de timp din mediul online, Ruxandra Luca a precizat că a trecut peste momentele grele datorită jobului și că se simte bine când apare la „Super Neatza cu Răzvan și Dani”.

„Chiar dacă nu am fost la fel de prezentă online în ultima perioadă, de stat degeaba nu am stat. Era și imposibil cu trei copii. Dar m-am concentrat și pe mine, să știți, nu doar pe ei. Am înțeles că trebuie să fiu bine, senină, echilibrată și, per total, întreagă la minte, ca să le pot rămâne stâlpul de care au nevoie.

Dincolo de ce fac la mine acasă, am proiectele TV care mă țin în priză. Am mers «Neatza» și-a fost super fun, ca de obicei. Mă gândeam: «Uite, măi, muncești mult, dar faci ce-ți place, câștigi și bani din asta, ești mega norocoasă». Chiar sunt! Nu renunț nici la online, dimpotrivă. Doar că trebuie să simt că vreau să postez, că e ok, că am ceva de zis. Ideea nu e să postez la normă, ca să bifez ceva, ca să fiu in rând cu ceilalți. După chestia asta m-am ghidat mereu. Plus că sunt binevenite și pauzele, te resetează și te ajută să o iei de la capăt cu forțe proaspete”, spunea Ruxandra Luca în anul 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un șofer amendat pentru că a depășit cu 0,08 km/h viteza legală le-a trimis polițiștilor o scrisoare: „Am o curiozitate”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Incredibil cum arată acum Irina Tănase. S-a retras după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea însă imaginile apărute acum cu ea au stârnit un val de reacții. Ce au observat toți
Viva.ro
Incredibil cum arată acum Irina Tănase. S-a retras după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea însă imaginile apărute acum cu ea au stârnit un val de reacții. Ce au observat toți
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Unica.ro
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
GSP.RO
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Libertateapentrufemei.ro
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Avantaje.ro
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Cancere care se pot vindeca. Ce spun medicii despre prevenție și depistare
Știri România 16:30
Cancere care se pot vindeca. Ce spun medicii despre prevenție și depistare
11 români au fost uciși de gripă, în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie. Județele cu cele mai multe îmbolnăviri
Știri România 16:30
11 români au fost uciși de gripă, în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie. Județele cu cele mai multe îmbolnăviri
Parteneri
Secretul celui mai mare cutremur din Japonia a fost dezvăluit. Factorul care a jucat un rol esențial în amplificarea seismului
Adevarul.ro
Secretul celui mai mare cutremur din Japonia a fost dezvăluit. Factorul care a jucat un rol esențial în amplificarea seismului
Lista intersecțiilor supravegheate de camere cu recunoaștere facială, fake news-ul viralizat pe internet. Poliția avertizează: ”E o informație nereală”
Fanatik.ro
Lista intersecțiilor supravegheate de camere cu recunoaștere facială, fake news-ul viralizat pe internet. Poliția avertizează: ”E o informație nereală”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Elle.ro
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte

Monden

Cum a trecut Ruxandra Luca peste divorțul de fostul partener: „Trebuie să fiu echilibrată”. Implicată recent într-un scandal amoros
Stiri Mondene 16:42
Cum a trecut Ruxandra Luca peste divorțul de fostul partener: „Trebuie să fiu echilibrată”. Implicată recent într-un scandal amoros
De ce Anca Dinicu a ajuns la psihiatru: „În ultimul an nu am dormit deloc”. Problemele cu care s-a confruntat actrița
Stiri Mondene 16:00
De ce Anca Dinicu a ajuns la psihiatru: „În ultimul an nu am dormit deloc”. Problemele cu care s-a confruntat actrița
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro
ObservatorNews.ro
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Parteneri
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax.ro
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Redactia.ro
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Nu se poate așa ceva! A murit Alin St... Vezi mai mult
KanalD.ro
Nu se poate așa ceva! A murit Alin St... Vezi mai mult

Politic

Robert Negoiță, vizat de DNA și în cazul drumului construit peste magistrala de gaz. Ce spune prefectul Capitalei
Politică 16:20
Robert Negoiță, vizat de DNA și în cazul drumului construit peste magistrala de gaz. Ce spune prefectul Capitalei
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Politică 13:09
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Gigi Becali, transfer de senzație pe final de mercato! Fotbalistul de națională a semnat cu FCSB
Fanatik.ro
Gigi Becali, transfer de senzație pe final de mercato! Fotbalistul de națională a semnat cu FCSB
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om