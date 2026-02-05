Colaboratoare a emisiunii „Super Neatza cu Răzvan și Dani”, Ruxandra Luca a fost surprinsă recent de paparazzi alături de presupusul ei iubit, care ar fi căsătorit, în ipostaze intime într-o mașină aflată parcată în benzinărie.

Informația s-a viralizat rapid în mediul online, astfel că numele vedetei Ruxandra Luca este acum pe aproape toate buzele românilor.

Ruxandra Luca a divorțat în urmă cu aproximativ doi ani

Din câte se pare, colaboratoarea emisiunii de la Antena 1 a divorțat în urmă cu aproximativ doi ani, după o relație care ar fi durat 20 de ani și în urma căreia ea a făcut trei copii.

„Fata asta, care pare foarte bine așa și sigură pe ea, a avut un an greu. Poate cel mai greu din viața ei. Un an în care a avut loc o schimbare uriașă. Dureroasă, de mult gândită și așteptată. Totuși… neașteptată. Toată viața ei a fost dată peste cap. O vreme nu a știut ce să facă, încotro să o apuce, cum să trăiască diferit, dacă se va descurca sau nu. Dar, ușor, ușor, lucrurile au început să se așeze. Se pare că poate mai mult decât credea și că există viață chiar și după singura viață pe care o știuse până atunci. Fata va fi bine. E mamă, iar asta e superputerea ei”, anunța Ruxandra Luca după ce s-a aflat că a divorțat de soțul ei.

Apoi, ea a oferit detalii noi despre cum își trăiește viața ca mamă singură cu trei copii.

„Am zile în care simt că e sfârșitul lumii, iar altele în care sper că va urma ceva mai bun. Fiind singură cu ei, am ajutor din partea a două doamne. Am o doamnă care locuiește cu noi în casă, pentru că altfel nu s-ar putea. Și mai am o doamnă care e ca o bunică pentru copii și care vine la noi mai rar, dar care vine mai mult așa, pentru că au nevoie copiii, în special cei mici, de stabilitate. Mă trezesc la șase în fiecare dimineață, nu există altă oră de trezire, cel târziu la șase ca să-i pot pregăti”, mai afirma vedeta în trecut.

Vedeta este mamă singură și are trei copii

După ce a lipsit o perioadă de timp din mediul online, Ruxandra Luca a precizat că a trecut peste momentele grele datorită jobului și că se simte bine când apare la „Super Neatza cu Răzvan și Dani”.

„Chiar dacă nu am fost la fel de prezentă online în ultima perioadă, de stat degeaba nu am stat. Era și imposibil cu trei copii. Dar m-am concentrat și pe mine, să știți, nu doar pe ei. Am înțeles că trebuie să fiu bine, senină, echilibrată și, per total, întreagă la minte, ca să le pot rămâne stâlpul de care au nevoie.

Dincolo de ce fac la mine acasă, am proiectele TV care mă țin în priză. Am mers «Neatza» și-a fost super fun, ca de obicei. Mă gândeam: «Uite, măi, muncești mult, dar faci ce-ți place, câștigi și bani din asta, ești mega norocoasă». Chiar sunt! Nu renunț nici la online, dimpotrivă. Doar că trebuie să simt că vreau să postez, că e ok, că am ceva de zis. Ideea nu e să postez la normă, ca să bifez ceva, ca să fiu in rând cu ceilalți. După chestia asta m-am ghidat mereu. Plus că sunt binevenite și pauzele, te resetează și te ajută să o iei de la capăt cu forțe proaspete”, spunea Ruxandra Luca în anul 2025.