Incidentul recent a readus în prim-plan „dosarul” avionului prezidențial, o temă recurentă încă din 2009, când iconicul, dar zgomotosul ROMBAC 1-11 – moștenit din era Ceaușescu – a fost retras definitiv din cauza costurilor și a normelor de mediu.

De atunci, România a oscilat între extreme, iar actualul blocaj a scos la iveală două viziuni radical diferite asupra exercitării funcției supreme în stat.

De la opulența mahonului la austeritatea militară

Contrastul dintre actuala și fosta administrație este, în acest moment, subiectul principal de pe prima pagină a ziarelor.

Era Iohannis (2014–2025): Fostul președinte a fost adesea criticat pentru cheltuielile exorbitante alocate transportului. Rapoartele indică un cost total de peste 22 de milioane de euro pentru zboruri private în timpul mandatului său. Aeronavele închiriate, percepute de public ca fiind de un lux sfidător – cu dormitoare private și finisaje din mahon – au atras nemulțumirea contribuabililor.

Abordarea Nicușor Dan: Într-o încercare de a se distanța de imaginea predecesorului și de a reduce costurile, actualul președinte a optat pentru o soluție de austeritate: zborurile cu un C-27J Spartan al Forțelor Aeriene Române.

Prețul populismului? Siguranța și eficiența, puse sub semnul întrebării

Deși alegerea unui avion militar de transport tactic a fost salutată inițial ca o măsură de economisire, experții în aviație și criticii politici avertizează asupra riscurilor.

Astfel, unii susțin că președintele român călătorește într-un «container zburător», în condițiile în care avionul Spartan nu este echipat pentru transportul VIP la standarde de stat.

Limitări tehnice: Aeronava nu dispune de sisteme avansate de aterizare pentru condiții meteo severe (precum cele întâmpinate recent). Securitate: Lipsesc echipamentele de comunicații securizate, esențiale pentru un șef de stat aflat în misiune. Confort și eficiență: Condițiile spartane pot afecta capacitatea de lucru a delegației pe durata zborurilor lungi.

Astfel, dezbaterea publică s-a mutat de la „opriți risipa” la o întrebare pragmatică: Este momentul ca România să achiziționeze un avion prezidențial propriu, pentru a evita atât extremele luxului, cât și riscurile improvizației?

Incidentul „Escorta F-18”: Onoare, nu pericol

Discuțiile despre transportul prezidențial au fost alimentate și de un episod recent din spațiul aerian elvețian. Aeronava militară care îl transporta pe președintele României a fost escortată de două avioane de luptă F-18.

Speculațiile privind o posibilă problemă de securitate au fost demontate rapid chiar de președintele Nicușor Dan. Acesta a publicat înregistrările audio ale conversației cu controlul traficului aerian, demonstrând că escorta a fost un gest onorific.

„Un semn de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a precizat șeful statului.

În ciuda dificultăților logistice și a dezbaterilor aprinse, președintele a tranșat, momentan, discuția privind o nouă achiziție: România nu își permite, în acest context economic, cumpărarea unei aeronave prezidențiale dedicate.