Marina Almășan traversează o perioadă senină a vieții sale și nu ezită să o împărtășească publicului care o urmărește de ani de zile. Aflată într-o vacanță în Dubai, realizatoarea TV este însoțită de iubitul său, Sorin Mărcuș, într-o vizită la fiul ei, Victor, stabilit acolo alături de partenera sa.

Deși scopul călătoriei este unul profund personal, postările Marinei au stârnit reacții împărțite.

Prima zi în Dubai: familie, armonie și multă voie bună

În prima zi petrecută în Dubai, Marina Almășan a împărtășit cu urmăritorii săi impresii calde și pline de entuziasm. Vedeta a vorbit despre atmosfera plăcută din locuința fiului ei, despre relația excelentă dintre Victor și Sorin Mărcuș, dar și despre pasiunea nou-descoperită a partenerului său pentru filmări și editare video.

„Cald, frumos, curat – în locuința copiilor – cea dedicată oaspeților. Victor și Sorin se înțeleg perfect, sunt amândoi mucaliți și plini de energie, iar eu… cred că sunt numitorul comun perfect! 😇😍”, a scris Marina Almășan pe Facebook. Aceasta nu a ezitat să-l laude pe Sorin Mărcuș pentru implicarea și pasiunea cu care surprinde momentele vacanței: „Mă uit cu câtă plăcere fotografiază, filmează și editează filme de vacanță, câtă pasiune pune în ceea ce nu are nicio legătură, de fapt, nici cu pregătirea sa, nici cu afacerile pe care le-a avut toată viața. Aproape că ar trebui Cătălin să se simtă amenințat: dacă-i ia locul Sorin, la ‘Hai-Hui… cu Marina!? 😁”

Vedeta a concluzionat, cu o notă filosofică: „Puterea unei pasiuni bate, de multe ori, toate școlile înalte și universitățile din lume!”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Critici din online: „Faci prea mare spectacol”

Deși mulți fani s-au bucurat sincer pentru Marina Almășan, nu au lipsit nici vocile critice. Unii internauți au acuzat-o că își expune prea mult viața personală și că transformă relația cu Sorin Mărcuș într-un „spectacol”. Răspunsul Marinei a venit rapid, într-o postare amplă și profund sinceră, în care a vorbit deschis despre viața ei reală, dincolo de aparențe.

„Mă bucur când văd oameni care se bucură pentru lucrurile frumoase din viața celor din jur. Mă întristează hemoragiile de ură și versanții unor munți clădiți din frustrări, care îi împiedică pe alții să vadă partea frumoasă a Lumii.”

Vedeta TV a ținut să sublinieze că, în ciuda statutului său public, trăiește aceleași griji și dificultăți ca orice alt om. „Să știți că am același tip de probleme ca voi toți: facturi greu de plătit, copii cândva neascultători, părinți în vârstă, divorțuri dureroase, confruntări prin instanțe, temeri legate de ziua de mâine.”

Marina Almășan a explicat clar că nu se află în Dubai pentru lux sau huzur, ci pentru a-și vizita fiul, pe care l-a crescut singură mulți ani: „Nu sunt venită la huzureală, în Dubai. Este, pur și simplu, o vizită făcută dragului meu Victor. Este o vizită de mamă, acompaniată de un program absolut cuminte: hoinăreală fără cheltuială, cumpătare… asezonată cu soare.”

Aceasta a adăugat că locuiește într-un apartament obișnuit, se deplasează cu o mașină oferită de fiul ei și evită locurile costisitoare.