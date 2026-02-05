Potrivit celor mai recente date, Brașov, Sinaia și Bușteni sunt în topul rezervărilor pentru weekendul 13-15 februarie, urmate de Predeal și Sibiu. Aceste destinații sunt alese pentru peisajele de iarnă, restaurante, plimbări și unități de cazare cu facilități de relaxare, potrivite pentru timpul petrecut în doi.

Cât costă o escapadă de Valentines Day în 2026

Prețul mediu pentru o noapte de cazare în weekendul de Valentines Day este de 112 euro. În ceea ce privește destinațiile care conduc clasamentul, există diferențe clare de preț.

Sinaia are un preț mediu de 126 de euro pe noapte, urmată de Bușteni, cu 119 euro, și Predeal, cu 115 euro. În Brașov, una dintre cele mai populare alegeri pentru cupluri, tariful mediu este de 98 de euro pe noapte, iar în Sibiu prețul mediu este de 87 de euro pe noapte.

Durata medie a sejurului pentru cuplurile care călătoresc de Ziua Îndrăgostiților este de două nopți, ceea ce confirmă preferința pentru minivacanțe de weekend, ușor de integrat în programul de lucru.

Cele mai multe rezervări pentru această perioadă au fost realizate în luna ianuarie, semn că turiștii își planifică din timp escapada romantică. O parte din rezervări apare și în decembrie, iar un segment mai mic este reprezentat de deciziile last-minute din februarie.

Hotelurile, prima opțiune de cazare pentru Ziua Îndrăgostiților

Facilitățile care cântăresc cel mai mult în alegerea cazării sunt cele legate de relaxare. Serviciile de tip spa, wellness, piscinele interioare și zonele de relaxare sunt printre cele mai căutate opțiuni în această perioadă, semn că Valentines Day este asociat mai degrabă cu odihna și timpul petrecut în doi, decât cu activități intense.

În ceea ce privește tipul de unitate ales, hotelurile conduc clasamentul, fiind alese în aproximativ 30% din cazuri. Pensiunile urmează, reprezentând 26% dintre opțiuni, iar vilele și cabanele sunt preferate de 21% dintre turiști.

Apartamentele în regim hotelier completează clasamentul, cu 15% din rezervări. Distribuția arată un echilibru între dorința de confort și servicii complete, pe de o parte, și căutarea unei atmosfere mai intime și retrase, pe de altă parte.

Datele Travelminit indică o creștere a interesului pentru sejururile de Ziua Îndrăgostiților comparativ cu perioadele obișnuite de weekend din februarie, însă numărul de rezervări pentru 2026 este ușor mai scăzut decât în anul precedent.