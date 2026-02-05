Indicatoarele au fost montate pe drumurile naționale din Timiș și Caraș-Severin

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara precizează că acest indicator îi atenționează pe șoferii și pasagerii care trec prin județele Timiș și Caraș-Severin că telefoanele mobile se pot conecta automat la rețelele din Serbia, generând costuri suplimentare.

După ce DRDP Timișoara a atras atenția asupra indicatorului de avertizare privind riscul de roaming involuntar pe raza județului Timiș, aceeași problemă a fost semnalată și în alt județ.

„Roamingul involuntar nu este o problemă nouă și nu apare doar în județul Timiș. După reacțiile generate de postarea recentă, mulți cetățeni au semnalat situații similare în Clisura Dunării, una dintre zonele cu cele mai frecvente incidente de acest tip”, precizează DRDP Tmișoara.

Încă din 2025 au fost montate aceste indicatoare și pe drumurile naționale din zona Clisurii Dunării, în județul Caraș-Severin.

„În județul Caraș-Severin, indicatoarele de avertizare privind riscul de roaming involuntar sunt montate încă de anul trecut, inclusiv pe drumurile naționale din zona Clisurii Dunării. Acestea au fost amplasate preventiv, în sectoarele aflate în apropierea frontierei, unde telefoanele se pot conecta automat la rețele din Serbia. Indicatoarele se află pe DN 57 sectorul Cozla – Comorâște, și pe DN 57A Șușca – Divici – Baziaș – Socol”, potrivit sursei citate.

Semnificația indicatorului pentru șoferi

Indicatoarele de avertizare privind riscul de roaming involuntar au un rol strict informativ: „să îi ajute pe șoferi și turiști să evite costuri neprevăzute prin verificarea setărilor de roaming ale telefonului mobil”, potrivit DRDP Timișoara.

Aceste indicatoare, prezente în mai multe zone de frontieră, îi atenționează pe șoferi și pasageri că telefoanele mobile se pot conecta automat la rețelele din țara vecină, mai ales în zonele unde semnalul este mai puternic peste graniță decât cel al operatorilor români.



Reprezentanții DRDP oferă câteva recomandări pentru persoanele care întâlnesc acest indicator în trafic. „Verificarea setărilor telefonului, dezactivarea roaming-ului de date sau selectarea manuală a rețelei, pentru a evita surprizele neplăcute pe factura de telefon”, potrivit sursei citate.

În județul Timiș, indicatoarele au fost deja amplasate sau sunt în curs de amplasare pe următoarele drumuri naționale din apropierea frontierei, respectiv: DN 6 Cenad – Sânnicolau Mare, DN 57 Gherman – Jamu Mare – Lățunaș, DN 59A Jimbolia – Cărpiniș, DN 59B Cărpiniș – Iohanisfeld, DN 59C Sânnicolau Mare – Jimbolia, DN 59D Foeni, DN 59E Lunga, DN 59F Dudeștii Vechi – Sânnicolau Mare și DN 59G Dudeștii Vechi – Beba Veche.