Robert Negoiță, vizat de DNA și în cazul drumului construit peste magistrala de gaz. Ce spune prefectul Capitalei

Ancheta DNA în cazul lui Robert Negoiță ar viza și drumul construit peste magistrala de gaz

Primarul Sectorului 3 este cercetat de DNA într-un dosar privind construirea unor drumuri fără autorizații legale, inclusiv drumul construit peste magistrale de gaz, după cum au declarat surse judiciare pentru News.ro.

Joi, 5 februarie 2026, procurorii au efectuat 11 percheziţii, inclusiv la locuinţa sa şi la Primăria Sectorului 3.

Robert Negoiță a ajuns în jurul orei 15:30 la DNA, pentru audieri. Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a anunţat că investigaţia vizează fapte de corupţie comise între 2017 şi 2025. Potrivit anchetatorilor, drumurile din Sectorul 3 au fost construite fără documente legale, iar lucrările au fost realizate de funcţionari publici, cu sprijinul unor complici.

„Faptele investigate includ lucrări de construire şi asfaltare fără avize necesare. Percheziţiile domiciliare s-au desfăşurat în Bucureşti şi judeţul Ilfov, fiind vizate două instituţii publice şi mai multe locaţii private”, au transmis procurorii.

Ce spune prefectul Capitalei despre construirea drumului peste magistrala de gaz

Prefectul Capitalei susține că drumul peste magistrala de gaze a fost construite fără autorizaţii, și „pe repede-înainte.

„Am constatat ceva trist, că s-a construit peste o magistrală de gaz, fără autorizaţii de niciun fel, pe un teren al unor privaţi, nici măcar nu era terenul primăriei. Acolo erau nişte foste drumuri de pământ, nişte uliţe practic, peste care Primăria Sectorului 3 a construit.

Am înţeles şi atunci necesitatea, s-a dezvoltat foarte mult zona, era trafic destul de mare, era nevoie de acele drumuri”, a spus Andrei Nistor, într-o intervenție la Digi 24.

Acesta a menţionat că Prefectura a cerut documente de la Primăria Sectorului 3, însă multe dintre acestea nu au fost furnizate.

„Din păcate, situaţia nu a fost remediată până acum, deşi am făcut reveniri pentru clarificări”, a adăugat prefectul.

Robert Negoiță a făcut primele declarații după perchezițiile DNA

Primarul Sectorului 3 a respins joi acuzațiile de corupție formulate de DNA, susținând că investiția într-un drum public, construit pe terenul fratelui său, nu a fost un favor, ci un deserviciu.

Într-o conferință de presă organizată joi, Negoiță a respins acuzațiile și a explicat că drumul în cauză este public și accesibil tuturor cetățenilor din Sectorul 3.

„Nu am făcut un favor celor cărora le-am ocupat terenul cu un drum public, ci un deserviciu, pentru că am construit drum public pe proprietate privată fără să oferim despăgubiri. Nu i-am oferit niciodată niciun drum cu bani publici fratelui meu. Am construit exclusiv drumuri publice pentru cetățenii din Sectorul 3 și toți cei care au nevoie de acele drumuri, pentru că sunt drumuri publice”, a declarat edilul.

Primarul Sectorului 3 susține că nu a dat despăgubiri pentru drumul construit pe spațiul privat

Negoiță a explicat că, deși legea prevede despăgubiri în astfel de cazuri, Primăria Sectorului 3 nu a plătit fratelui său contravaloarea terenului ocupat, considerând aceasta o decizie legală și benefică pentru comunitate.

„I-am creat un deserviciu fratelui meu, legea prevede o despăgubire, dar nu i-am oferit. Faptul că noi nu am plătit niciun fel de contravaloare fiindcă i-am ocupat un teren privat este un deserviciu pentru proprietar”, a adăugat Negoiță.

Primarul a afirmat că Primăria Generală a Capitalei a blocat documentațiile de urbanism necesare pentru proiect, ceea ce a împiedicat exproprierea terenului și finalizarea legală a lucrării.

„Avem nevoie de drumuri, relația cu Primăria Generală n-a fost funcțională până acum. Din cauza faptului că noi avem toate documentațiile de urbanism blocate de aproximativ 4 ani la Primăria București, noi nu putem face toate astea”, a explicat edilul.

Edilul, cercetat pentru că ar fi construit un drum din bani publici pentru fratele său

Surse judiciare susţin că ancheta DNA are legătură cu un drum construit de Robert Negoiţă pentru ansamblul imobiliar al fratelui său, Ionuţ Negoiţă.

După pechezițiile care au avut loc în cursul zilei de joi, Robert Negoiță a spus că i-a făcut un „deserviciu” fratelui său. Primarul Sectorului 3 susține că ar fi trebuit să-i dea despăgubiri acestuia, dar spune că nu i le-a oferit niciodată.

Recorder a relatat în august 2025 că primarul ar fi folosit utilajele şi resursele primăriei pentru a asfalta terenurile private deţinute de fratele său.

„Drumul a fost realizat din fonduri publice fără un proiect aprobat prin Consiliul Local. Este conflict de interese dacă se consideră că am favorizat fratele meu. Eu am respectat legea”, a declarat primarul Negoiţă la acel moment.

Drumurile construite peste magistralele de gaz prezintă riscuri majore

Drumurile construite au fost realizate ilegal peste magistrale de gaz, fără avize de la Transgaz. Inginerii companiei avertizează că traficul intens poate produce fisuri în conducte, crescând riscul de explozie.

„Nu vreau nici măcar să mă gândesc la ce se poate întâmpla“, a spus un specialist Transgaz, potrivit sursei citate mai sus.

În noiembrie 2025, Prefectura Bucureşti a decis închiderea parţială a străzilor afectate, iar Primăria Sectorului 3 a fost obligată să ia măsuri pentru protejarea conductelor. Transgaz a notificat autorităţile încă de la începutul lucrărilor, dar avertismentele au fost ignorate.

