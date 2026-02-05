Cei de peste 65 de ani, cei mai afectați

„În săptămâna 26.01.2026 – 01.02.2026 (S 05/2026) au fost raportate: 112.896 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrânduse cu 7.6% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (104.973) şi cu 34.7% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (172.877). Variaţia în minus faţă de media calculată de 132.435 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 14.8%”, transmite INSP, potrivit News.ro.

Autoritățile sanitare au precizat că cele 68 decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă: 1 la 5-14 ani; 5 la 15-49 ani; 6 la 50-64 ani; 56 la ≥65 ani.

De asemenea, în aceeaşi săptămână au fost înregistrate 9.039 cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 8.499 înregistrate în săptămâna precedentă şi cu 12.583 în aceeaşi săptămână a sezonului precedent şi de 1.6 ori mai multe faţă de media ultimelor 5 sezoane (5.555).

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate judeţele, cele mai multe fiind în municipiul Bucureşti (1.135) şi în judeţele Prahova (894) şi Constanţa (704).

Până la data de 01.02.2026 au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.300.994 de vaccinări antigripale (1.274.242 fiind pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 6.091 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

Val de infecțiii respiratorii în Europa și restul lumii

Europa și restul lumii se confruntă cu un val de infecții respiratorii, iar datele oficiale raportate la jumătatea lunii ianuarie indică o intensificare îngrijorătoare a activității gripale. Germania și SUA monitorizează noua variantă de virus gripal A (H3N2) Subclada K, numită generic ,,supergripă”, care „păcălește” sistemul imunitar.

Gripa este, de multe ori, tratată ca o boală sezonieră neplăcută, dar trecătoare. În realitate, specialiștii avertizează că virusul gripal poate avea efecte profunde asupra organismului, în special asupra plămânilor, iar complicațiile pot apărea chiar și la zile sau săptămâni după episodul acut.



