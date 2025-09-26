Ferrari Roma, prins la graniță

Cazul s-a petrecut la începutul lunii septembrie, în landul Baden-Württemberg. Șoferul, cetățean luxemburghez, conducea un Ferrari Roma negru, cu motor V8 de 620 de cai-putere, înmatriculat în Luxemburg.

Bolidul, un Ferrari Roma negru, impecabil și strălucitor, oprit la control, a atras toate privirile. Foto: Foto: Biroul Vamal Principal Singen / X

Pentru că Elveția nu face parte din Uniunea Europeană, mașina trebuia declarată și taxată la intrarea în Germania. Valoarea automobilului era estimată la 195.000 de franci elvețieni, adică aproximativ 207.000 de euro.

Cadou neașteptat de la vameși: taxe, amendă și dosar penal

Vameșii din Konstanz au descoperit Ferrariul în timpul unui control. Calculul nu i-a ieșit deloc șoferului: aproape 64.000 de euro în taxe de import și încă o amendă de 60.000 de euro pentru nereguli.

În total, factura ajunge la 124.000 de euro, la care se adaugă și un dosar pentru evaziune fiscală. Norocul lui a fost că a putut plăti imediat taxele și o garanție, așa că a fost lăsat să plece cu mașina de lux.

„Nu este un caz izolat”

Reprezentanții vămii spun că nu e prima dată când se confruntă cu astfel de situații.

„Din păcate, acesta nu este un caz izolat, deși valoarea vehiculelor se încadrează rareori în această gamă de prețuri”, a declarat pentru sursa citată Sonja Müller, purtătoarea de cuvânt a Biroului Vamal Principal din Singen.

Doar în prima jumătate a anului 2025, vameșii au descoperit 26 de mașini cu înmatriculări străine, folosite de cetățeni ai Uniunii Europene, cu o valoare totală de peste 230.000 de euro. Taxele de import colectate au ajuns la 71.500 de euro. În plus, 38 de vehicule transportate pe remorci nu aveau documente vamale, iar aici s-au strâns alți 165.000 de euro.

