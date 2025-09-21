Timp de patru săptămâni, Festivalul „George Enescu” 2025 a transformat Bucureștiul în capitala mondială a muzicii clasice, aducând peste 4.000 de artiști din 28 de țări și peste 100 de concerte live, susținute de orchestre de prestigiu precum Royal Concertgebouw Orchestra, Philharmonia Orchestra, Tonhalle-Orchester Zurich, Orchestre National de France, Czech Philharmonic, Budapest Festival Orchestra, WDR Symphony Orchestra, Gustav Mahler Jugendorchester, Accademia Bizantina, Orchestra Academiei Santa Cecilia, Mahler Chamber Orchestra, a relatat Agerpres.

Au participat dirijori de renume, cum ar fi Klaus Makela, Cristian Măcelaru, Daniel Harding, Santtu-Matias Rouvali, Daniele Gatti, Ivan Fischer, Paavo Jarvi, Gianandrea Noseda, dar şi solişti de legendă şi artişti internaţionali precum Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Seong Jin Cho, Gautier Capucon, Jean-Yves Thibaudet, Rudolf Buchbinder, Alisa Weilerstein și Kian Soltani.

Ediția 2025 a Festivalului „George Enescu” s-a bazat pe trei direcții: valorificarea tradiției enesciene, promovarea inovației artistice și extinderea către comunități și noile generații, prin concerte organizate în mai multe orașe din țară.

Momentele festivalului au fost găzduite de Sala Palatului și de Ateneul Român, dar această ediție a adus Festivalul și în alte oraşe, precum Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Sibiu, Braşov, Constanţa, Oradea, Arad, Târgu Mureş, Craiova și Satu Mare.

Recomandări Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS

Festivalul Enescu 2025 a început pe 24 august, tema fiind „Aniversări / Celebrations”. Evenimentul a fost organizat de ARTEXIM, sub Înaltul Patronaj al preşedintelui României şi finanţat de Guvernul României prin Ministerului Culturii.

George Enescu (1881-1955) a fost cel mai mare muzician român al secolului XX, compozitor, pianist, violonist și dirijor de renume internațional, autor al „Rapsodiilor române” și al operei monumentale „Oedipe”. Enescu este înmormântat în cimitirul Père-Lachaise din Paris, dar mormântul său a fost abandonat.