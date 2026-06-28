Două fete aflate pe o bicicletă, spulberate de o mașină în Timiș

O fată de 10 ani a murit, iar o alta, în vârstă de 11 ani, a fost rănită și transportată la spital, în urma unui accident rutier produs în localitatea Gelu, din județul Timiș. Cele două copile se aflau pe o bicicletă și se deplasau pe marginea drumului în momentul în care au fost lovite de un autoturism.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, accidentul a avut loc sâmbătă seară, în jurul orei 21:47.

„La data de 27 iunie 2026, în jurul orei 21:47, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Gelu. Din primele cercetări efectuate la fața locului, a reieșit că un bărbat, în vârstă de 49 de ani, a condus un autoturism pe o stradă secundară din localitatea Gelu, dinspre DJ 692C înspre cimitirul din localitate, iar la un moment dat ar fi acroșat o bicicletă care se deplasa pe marginea părții carosabile, condusă de o minoră în vârstă de 11 ani, pe care se afla, în calitate de pasageră, o altă minoră, în vârstă de 10 ani”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

În urma impactului, copila de 10 ani a murit, iar fata de 11 ani a fost rănită și transportată la spital.

Șoferul a fugit de la locul accidentului

„La sosirea echipajelor de poliție la fața locului s-a constatat că conducătorul autoturismului părăsise locul producerii accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului. În urma verificărilor și activităților desfășurate cu operativitate, polițiștii au identificat și depistat conducătorul auto, respectiv bărbatul în vârstă de 49 de ani”, a precizat IPJ Timiș.

După ce a fost depistat, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului.

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