Din foametea din Gaza, la un viitor în Italia

Shamm Qudeih, o fetiță palestiniană de 2 ani, a fost evacuată din Gaza și primește tratament într-un spital de copii din Napoli. În doar câteva săptămâni, starea ei s-a schimbat, scrie sursa citată, a început să zâmbească din nou și s-a îngrășat cu ajutorul unei diete speciale, după luni întregi de foamete și lipsă de îngrijiri medicale.

Cadru strans cu Shamm Qudeih, 2 ani, cu un deget în gura si cu un tub de hrănire în nas, în vârstă de 2 ani, după ce a fost evacuată din Gaza.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

În Gaza, Shamm ajunsese scheletică, incapabilă să primească hrana necesară din cauza blocadei israeliene. Fotografia ei, cu coastele ieșite și părul încâlcit, a devenit simbol al crizei umanitare.

O boală rară și malnutriția extremă

Medicii italieni au descoperit că fetița suferă de o afecțiune metabolică genetică numită „boala de stocare a glicogenului”, care afectează absorbția carbohidraților și dezvoltarea mușchilor.

„Se afla într-o stare clinică gravă și dificilă”, a spus dr. Daniele de Brasi, specialist în boli genetice pediatrice de la spitalul Santobono Pausilipon.

Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe
Recomandări
Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe
 Islam Qudeih, în stânga, își ține fiica în brațe, Shamm Qudeih, la doar câteva săptămâni înainte de a împlini a doua aniversare, în timp ce ea și alte familii ajung pe aeroportul militar Ciampino din Roma, alături de alte familii evacuate din Gaza, unde sunt intampinate de mai multe echipe medicale, pe 14 august 2025Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Cântărea doar patru kilograme la sosirea în Italia, adică mai puțin de jumătate din greutatea normală pentru vârsta ei. Acum a ajuns la cinci kilograme și jumătate și primește alimente bogate în carbohidrați, printre care un terci special, carne și pește.

„Suntem foarte mulțumiți de progresul ei”, a spus medicul.

Lupta unei mame pentru familia ei

Mama fetei, Islam Qudeih, povestește cum familia a fost nevoită să se mute de peste 15 ori în Gaza, din cauza bombardamentelor și a lipsei de resurse.

„Am mers din cort în cort. Am mers pe jos distanțe lungi și soarele ne bătea puternic”, a spus ea.

Uneori primea antibiotice pentru fetiță, dar niciun spital nu putea confirma diagnosticul. Lipsa laptelui și a hranei speciale a agravat starea copilei.

Gaza, între război și foamete

ONU a avertizat că foametea din Gaza a atins niveluri catastrofale. Peste o jumătate de milion de oameni, adică un sfert din populație, se confruntă cu lipsuri dramatice. Peste 12.000 de copii sub 5 ani au fost diagnosticați cu malnutriție acută.

Donald Trump ia în calcul lovituri militare pe teritoriul Venezuelei, care să vizeze cartelurile de droguri: „Invadăm Venezuela?”
Recomandări
Donald Trump ia în calcul lovituri militare pe teritoriul Venezuelei, care să vizeze cartelurile de droguri: „Invadăm Venezuela?”

Ministerul Sănătății din Gaza afirmă că aproape 64.000 de palestinieni au fost uciși în ofensiva israeliană declanșată după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. Aproximativ jumătate dintre victime sunt femei și copii.

Israelul neagă existența foametei și spune că a permis intrarea unor ajutoare.

Amintirea unei jurnaliste ucise

Ultimele imagini cu Shamm în Gaza au fost surprinse de jurnalista Mariam Dagga, prietenă de familie. Ea a murit pe 25 august într-un atac israelian asupra spitalului Nasser, același unde o fotografiase pe fetiță.

„A stat până la ultima treaptă a scărilor ca să-și ia rămas bun”, a spus mama fetiței.

181 de copii au primit o șansă la viață

În Italia, Shamm este unul dintre cei 181 de copii palestinieni care primesc tratament. Ea are acum o sondă de alimentare și medicii speră să o scoată în câteva săptămâni. Sora ei mai mare, Judi, 10 ani, a fost adusă alături de ea și a primit și ea tratament pentru subnutriție.

Mama lor spune că este recunoscătoare pentru salvarea copiilor și că întoarcerea în Gaza nu este posibilă: „Acum nu mai există nicio cale de întoarcere, atât timp cât războiul continuă. Nu există nicio posibilitate pentru fiicele mele”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O mașină a căzut de pe pasajul Berceni și a luat foc. Șoferul a murit carbonizat | VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Unica.ro
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: „Ceea ce părea doar o glumă...”
Elle.ro
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: „Ceea ce părea doar o glumă...”
gsp
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.RO
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

O mașină a căzut de pe pasajul Berceni și a luat foc. Șoferul a murit carbonizat | VIDEO
Știri România 10:44
O mașină a căzut de pe pasajul Berceni și a luat foc. Șoferul a murit carbonizat | VIDEO
„Racolat în mod obligatoriu”. Cum își turna colegii de muncă la Securitate Vasile Manea, vicepreședinte al Federației Române de Karate
Exclusiv
Știri România 10:30
„Racolat în mod obligatoriu”. Cum își turna colegii de muncă la Securitate Vasile Manea, vicepreședinte al Federației Române de Karate
Parteneri
Arma laser a Chinei nu trece testul în deșert. Arabia Saudită a constatat pe banii săi
Adevarul.ro
Arma laser a Chinei nu trece testul în deșert. Arabia Saudită a constatat pe banii săi
Marius Șumudică pune o presiune uriașă pe Ianis Hagi după transferul în Turcia: „Trebuie să înțeleagă asta”
Fanatik.ro
Marius Șumudică pune o presiune uriașă pe Ianis Hagi după transferul în Turcia: „Trebuie să înțeleagă asta”
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Feli Donose a fost operată de urgență. Artista și-a anulat concertele. „Mă durea foarte, foarte tare. Nu funcționez fizic”
Stiri Mondene 10:39
Feli Donose a fost operată de urgență. Artista și-a anulat concertele. „Mă durea foarte, foarte tare. Nu funcționez fizic”
De ce nu mai vrea Teo să fie ispită la Insula iubirii. A fost ultimul sezon la care a participat
Stiri Mondene 10:18
De ce nu mai vrea Teo să fie ispită la Insula iubirii. A fost ultimul sezon la care a participat
Parteneri
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
Elle.ro
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
ObservatorNews.ro
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax.ro
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
StirileKanalD.ro
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
StirileKanalD.ro
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
KanalD.ro
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale

Politic

Amenzi uriașe pentru cine este nepoliticos la ghișeu cu funcționarii publici. Proiectul UDMR, depus la Senat
Politică 10:33
Amenzi uriașe pentru cine este nepoliticos la ghișeu cu funcționarii publici. Proiectul UDMR, depus la Senat
Patru moțiuni de cenzură contra Guvernului Bolojan dezbătute și votate astăzi în Parlament. Niciodată nu s-a mai întâmplat asta
Politică 08:42
Patru moțiuni de cenzură contra Guvernului Bolojan dezbătute și votate astăzi în Parlament. Niciodată nu s-a mai întâmplat asta
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ce studii are, de fapt, Gigi Becali. Facultatea pe care patronul de la FCSB și-a șters-o din CV: ”Am făcut-o la mișto”
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Gigi Becali. Facultatea pe care patronul de la FCSB și-a șters-o din CV: ”Am făcut-o la mișto”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile