Din foametea din Gaza, la un viitor în Italia

Shamm Qudeih, o fetiță palestiniană de 2 ani, a fost evacuată din Gaza și primește tratament într-un spital de copii din Napoli. În doar câteva săptămâni, starea ei s-a schimbat, scrie sursa citată, a început să zâmbească din nou și s-a îngrășat cu ajutorul unei diete speciale, după luni întregi de foamete și lipsă de îngrijiri medicale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În Gaza, Shamm ajunsese scheletică, incapabilă să primească hrana necesară din cauza blocadei israeliene. Fotografia ei, cu coastele ieșite și părul încâlcit, a devenit simbol al crizei umanitare.

O boală rară și malnutriția extremă

Medicii italieni au descoperit că fetița suferă de o afecțiune metabolică genetică numită „boala de stocare a glicogenului”, care afectează absorbția carbohidraților și dezvoltarea mușchilor.

„Se afla într-o stare clinică gravă și dificilă”, a spus dr. Daniele de Brasi, specialist în boli genetice pediatrice de la spitalul Santobono Pausilipon.

Recomandări Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cântărea doar patru kilograme la sosirea în Italia, adică mai puțin de jumătate din greutatea normală pentru vârsta ei. Acum a ajuns la cinci kilograme și jumătate și primește alimente bogate în carbohidrați, printre care un terci special, carne și pește.

„Suntem foarte mulțumiți de progresul ei”, a spus medicul.

Lupta unei mame pentru familia ei

Mama fetei, Islam Qudeih, povestește cum familia a fost nevoită să se mute de peste 15 ori în Gaza, din cauza bombardamentelor și a lipsei de resurse.

„Am mers din cort în cort. Am mers pe jos distanțe lungi și soarele ne bătea puternic”, a spus ea.

Uneori primea antibiotice pentru fetiță, dar niciun spital nu putea confirma diagnosticul. Lipsa laptelui și a hranei speciale a agravat starea copilei.

Gaza, între război și foamete

ONU a avertizat că foametea din Gaza a atins niveluri catastrofale. Peste o jumătate de milion de oameni, adică un sfert din populație, se confruntă cu lipsuri dramatice. Peste 12.000 de copii sub 5 ani au fost diagnosticați cu malnutriție acută.

Recomandări Donald Trump ia în calcul lovituri militare pe teritoriul Venezuelei, care să vizeze cartelurile de droguri: „Invadăm Venezuela?”

Ministerul Sănătății din Gaza afirmă că aproape 64.000 de palestinieni au fost uciși în ofensiva israeliană declanșată după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. Aproximativ jumătate dintre victime sunt femei și copii.

Israelul neagă existența foametei și spune că a permis intrarea unor ajutoare.

Amintirea unei jurnaliste ucise

Ultimele imagini cu Shamm în Gaza au fost surprinse de jurnalista Mariam Dagga, prietenă de familie. Ea a murit pe 25 august într-un atac israelian asupra spitalului Nasser, același unde o fotografiase pe fetiță.

„A stat până la ultima treaptă a scărilor ca să-și ia rămas bun”, a spus mama fetiței.

181 de copii au primit o șansă la viață

În Italia, Shamm este unul dintre cei 181 de copii palestinieni care primesc tratament. Ea are acum o sondă de alimentare și medicii speră să o scoată în câteva săptămâni. Sora ei mai mare, Judi, 10 ani, a fost adusă alături de ea și a primit și ea tratament pentru subnutriție.

Mama lor spune că este recunoscătoare pentru salvarea copiilor și că întoarcerea în Gaza nu este posibilă: „Acum nu mai există nicio cale de întoarcere, atât timp cât războiul continuă. Nu există nicio posibilitate pentru fiicele mele”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE