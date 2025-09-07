Cuprins:
Din foametea din Gaza, la un viitor în Italia
Shamm Qudeih, o fetiță palestiniană de 2 ani, a fost evacuată din Gaza și primește tratament într-un spital de copii din Napoli. În doar câteva săptămâni, starea ei s-a schimbat, scrie sursa citată, a început să zâmbească din nou și s-a îngrășat cu ajutorul unei diete speciale, după luni întregi de foamete și lipsă de îngrijiri medicale.
În Gaza, Shamm ajunsese scheletică, incapabilă să primească hrana necesară din cauza blocadei israeliene. Fotografia ei, cu coastele ieșite și părul încâlcit, a devenit simbol al crizei umanitare.
O boală rară și malnutriția extremă
Medicii italieni au descoperit că fetița suferă de o afecțiune metabolică genetică numită „boala de stocare a glicogenului”, care afectează absorbția carbohidraților și dezvoltarea mușchilor.
„Se afla într-o stare clinică gravă și dificilă”, a spus dr. Daniele de Brasi, specialist în boli genetice pediatrice de la spitalul Santobono Pausilipon.
Cântărea doar patru kilograme la sosirea în Italia, adică mai puțin de jumătate din greutatea normală pentru vârsta ei. Acum a ajuns la cinci kilograme și jumătate și primește alimente bogate în carbohidrați, printre care un terci special, carne și pește.
„Suntem foarte mulțumiți de progresul ei”, a spus medicul.
Lupta unei mame pentru familia ei
Mama fetei, Islam Qudeih, povestește cum familia a fost nevoită să se mute de peste 15 ori în Gaza, din cauza bombardamentelor și a lipsei de resurse.
„Am mers din cort în cort. Am mers pe jos distanțe lungi și soarele ne bătea puternic”, a spus ea.
Uneori primea antibiotice pentru fetiță, dar niciun spital nu putea confirma diagnosticul. Lipsa laptelui și a hranei speciale a agravat starea copilei.
Gaza, între război și foamete
ONU a avertizat că foametea din Gaza a atins niveluri catastrofale. Peste o jumătate de milion de oameni, adică un sfert din populație, se confruntă cu lipsuri dramatice. Peste 12.000 de copii sub 5 ani au fost diagnosticați cu malnutriție acută.
Ministerul Sănătății din Gaza afirmă că aproape 64.000 de palestinieni au fost uciși în ofensiva israeliană declanșată după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. Aproximativ jumătate dintre victime sunt femei și copii.
Israelul neagă existența foametei și spune că a permis intrarea unor ajutoare.
Amintirea unei jurnaliste ucise
Ultimele imagini cu Shamm în Gaza au fost surprinse de jurnalista Mariam Dagga, prietenă de familie. Ea a murit pe 25 august într-un atac israelian asupra spitalului Nasser, același unde o fotografiase pe fetiță.
„A stat până la ultima treaptă a scărilor ca să-și ia rămas bun”, a spus mama fetiței.
181 de copii au primit o șansă la viață
În Italia, Shamm este unul dintre cei 181 de copii palestinieni care primesc tratament. Ea are acum o sondă de alimentare și medicii speră să o scoată în câteva săptămâni. Sora ei mai mare, Judi, 10 ani, a fost adusă alături de ea și a primit și ea tratament pentru subnutriție.
Mama lor spune că este recunoscătoare pentru salvarea copiilor și că întoarcerea în Gaza nu este posibilă: „Acum nu mai există nicio cale de întoarcere, atât timp cât războiul continuă. Nu există nicio posibilitate pentru fiicele mele”.
