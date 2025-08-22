Israel neagă foametea din Gaza

Declarația vine la câteva ore după ce ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a amenințat că va distruge cel mai mare oraș din teritoriu.

Ministerul de Externe a afirmat că raportul „se bazează pe minciunile Hamas spălate prin organizații cu interese ascunse”.

Israelul a negat vehement existența foametei.

Foametea în Gaza

Conform experților de la IPC, cu sediul la Roma, foametea afectează 500.000 de persoane în guvernoratul Gaza, care acoperă aproximativ o cincime din teritoriul palestinian, inclusiv orașul Gaza.

Israelul și-a reafirmat planurile de a lansa o nouă ofensivă pentru capturarea orașului, în ciuda protestelor internaționale. Oficialii israelieni susțin că această acțiune ar ajuta la înfrângerea Hamas.

IPC estimează că foametea se va extinde în guvernoratele Deir el-Balah și Khan Yunis până la sfârșitul lunii septembrie, acoperind aproximativ două treimi din Gaza.

Reacții internaționale

Șeful ajutorului umanitar al ONU, Tom Fletcher, a declarat că foametea putea fi prevenită. El a afirmat: „Mâncarea nu poate ajunge în teritoriul palestinian din cauza obstrucționării sistematice de către Israel”.

Șeful ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a subliniat că „folosirea înfometării ca metodă de război este o crimă de război” și că „poate constitui și crima de război de ucidere intenționată”.

Recomandări Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut o încetare a focului, spunând: „Nu putem permite ca această situație să continue fără consecințe”.

Situația umanitară din Gaza

Raportul IPC arată că „după 22 de luni de conflict neîncetat, peste jumătate de milion de oameni din Fâșia Gaza se confruntă cu condiții catastrofale caracterizate prin înfometare, sărăcie extremă și moarte”.

Până la sfârșitul lunii septembrie, se așteaptă ca 614.000 de persoane să se confrunte cu aceleași condiții. Deteriorarea situației între iulie și august a fost cea mai severă de când IPC a început să analizeze foametea în Gaza, fiind determinată de o escaladare bruscă a războiului și de restricțiile asupra aprovizionării.

La începutul lunii martie, Israelul a interzis complet ajutorul pentru Gaza timp de două luni, ducând la lipsuri severe de alimente, medicamente și combustibil.

Israel a aprobat planul de cucerire

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a avertizat: „Porțile iadului se vor deschide asupra capetelor ucigașilor și violatorilor Hamas din Gaza – până când vor accepta condițiile Israelului pentru încheierea războiului, în primul rând eliberarea tuturor ostaticilor și dezarmarea lor”.

Recomandări Traian Băsescu a primit locuință gratuită de la stat. Guvernul: „A cerut ca HG-ul să fie clasificat. Nu dorește ca adresa să fie publică”

Premierul israelian Netanyahu a declarat că a ordonat negocieri imediate pentru eliberarea tuturor ostaticilor rămași în Gaza. El a adăugat că eforturile de eliberare a ostaticilor vor însoți operațiunea de preluare a controlului asupra orașului Gaza.

Impactul asupra civililor

Um Ibrahim Younes, o mamă în vârstă de 43 de ani cu patru copii, care trăiește în ruinele casei sale distruse din orașul Gaza, a declarat: „Pare că suntem în iad. Înnebunesc. Nu-mi pot imagina să fiu strămutată din nou. Sunetul bombardamentelor se apropie. Vor să fugim din nou spre sud. Corpul meu este fragil, la fel și al copiilor mei – nu putem suporta strămutarea, nici bombardamentele și foamea fără sfârșit”.

Conform AFP, ofensiva israeliană a ucis cel puțin 62.192 de palestinieni, majoritatea civili, potrivit cifrelor furnizate de Ministerul Sănătății din Gaza condus de Hamas, considerate fiabile de ONU.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE