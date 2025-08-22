Israel neagă foametea din Gaza

Declarația vine la câteva ore după ce ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a amenințat că va distruge cel mai mare oraș din teritoriu.

Ministerul de Externe a afirmat că raportul „se bazează pe minciunile Hamas spălate prin organizații cu interese ascunse”.

Israelul a negat vehement existența foametei.

Foametea în Gaza

Conform experților de la IPC, cu sediul la Roma, foametea afectează 500.000 de persoane în guvernoratul Gaza, care acoperă aproximativ o cincime din teritoriul palestinian, inclusiv orașul Gaza.

Israelul și-a reafirmat planurile de a lansa o nouă ofensivă pentru capturarea orașului, în ciuda protestelor internaționale. Oficialii israelieni susțin că această acțiune ar ajuta la înfrângerea Hamas.

IPC estimează că foametea se va extinde în guvernoratele Deir el-Balah și Khan Yunis până la sfârșitul lunii septembrie, acoperind aproximativ două treimi din Gaza.

Reacții internaționale

Șeful ajutorului umanitar al ONU, Tom Fletcher, a declarat că foametea putea fi prevenită. El a afirmat: „Mâncarea nu poate ajunge în teritoriul palestinian din cauza obstrucționării sistematice de către Israel”.

Șeful ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a subliniat că „folosirea înfometării ca metodă de război este o crimă de război” și că „poate constitui și crima de război de ucidere intenționată”.

Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați
Recomandări
Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut o încetare a focului, spunând: „Nu putem permite ca această situație să continue fără consecințe”.

Situația umanitară din Gaza

Raportul IPC arată că „după 22 de luni de conflict neîncetat, peste jumătate de milion de oameni din Fâșia Gaza se confruntă cu condiții catastrofale caracterizate prin înfometare, sărăcie extremă și moarte”.

Până la sfârșitul lunii septembrie, se așteaptă ca 614.000 de persoane să se confrunte cu aceleași condiții. Deteriorarea situației între iulie și august a fost cea mai severă de când IPC a început să analizeze foametea în Gaza, fiind determinată de o escaladare bruscă a războiului și de restricțiile asupra aprovizionării.

La începutul lunii martie, Israelul a interzis complet ajutorul pentru Gaza timp de două luni, ducând la lipsuri severe de alimente, medicamente și combustibil.

Israel a aprobat planul de cucerire

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a avertizat: „Porțile iadului se vor deschide asupra capetelor ucigașilor și violatorilor Hamas din Gaza – până când vor accepta condițiile Israelului pentru încheierea războiului, în primul rând eliberarea tuturor ostaticilor și dezarmarea lor”.

Traian Băsescu a primit locuință gratuită de la stat. Guvernul: „A cerut ca HG-ul să fie clasificat. Nu dorește ca adresa să fie publică”
Recomandări
Traian Băsescu a primit locuință gratuită de la stat. Guvernul: „A cerut ca HG-ul să fie clasificat. Nu dorește ca adresa să fie publică”

Premierul israelian Netanyahu a declarat că a ordonat negocieri imediate pentru eliberarea tuturor ostaticilor rămași în Gaza. El a adăugat că eforturile de eliberare a ostaticilor vor însoți operațiunea de preluare a controlului asupra orașului Gaza.

Impactul asupra civililor

Um Ibrahim Younes, o mamă în vârstă de 43 de ani cu patru copii, care trăiește în ruinele casei sale distruse din orașul Gaza, a declarat: „Pare că suntem în iad. Înnebunesc. Nu-mi pot imagina să fiu strămutată din nou. Sunetul bombardamentelor se apropie. Vor să fugim din nou spre sud. Corpul meu este fragil, la fel și al copiilor mei – nu putem suporta strămutarea, nici bombardamentele și foamea fără sfârșit”.

Conform AFP, ofensiva israeliană a ucis cel puțin 62.192 de palestinieni, majoritatea civili, potrivit cifrelor furnizate de Ministerul Sănătății din Gaza condus de Hamas, considerate fiabile de ONU.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Primul „Refugiu de Speranță” a ajuns în Munții Bucegi, pe traseul spre Vârful Omu: ce condiții vor găsi cei care au nevoie de ajutor
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cine este femeia celebră pe toată planeta care susține că Brigitte Macron este, de fapt, bărbat, și cum a reacționat Prima Doamnă a Franței când a aflat
Viva.ro
Cine este femeia celebră pe toată planeta care susține că Brigitte Macron este, de fapt, bărbat, și cum a reacționat Prima Doamnă a Franței când a aflat
În sfârșit, o veste bună pentru români! Premierul Ilie Bolojan a anunțat cea mai mare schimbare de până acum! Începe "peste două săptămâni". E informația momentului!
Unica.ro
În sfârșit, o veste bună pentru români! Premierul Ilie Bolojan a anunțat cea mai mare schimbare de până acum! Începe "peste două săptămâni". E informația momentului!
Surpriză în showbiz! Au devenit PĂRINȚI! Cele două vedete și-au mărit familia în secret și au făcut PRIMELE declarații: "Suntem extrem de încântați"
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Au devenit PĂRINȚI! Cele două vedete și-au mărit familia în secret și au făcut PRIMELE declarații: "Suntem extrem de încântați"
gsp
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
GSP.RO
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
GSP.RO
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Parteneri
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Avantaje.ro
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Primul „Refugiu de Speranță” a ajuns în Munții Bucegi, pe traseul spre Vârful Omu: ce condiții vor găsi cei care au nevoie de ajutor
Știri România 14:13
Primul „Refugiu de Speranță” a ajuns în Munții Bucegi, pe traseul spre Vârful Omu: ce condiții vor găsi cei care au nevoie de ajutor
Cum a încercat Iulian Dumitrescu să scape de dosarul de corupție. Apărarea fostului șef al CJ Prahova: „Este total neadecvat să i se rețină vina exclusivă”
Analiză Exclusiv
Știri România 14:00
Cum a încercat Iulian Dumitrescu să scape de dosarul de corupție. Apărarea fostului șef al CJ Prahova: „Este total neadecvat să i se rețină vina exclusivă”
Parteneri
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Adevarul.ro
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
O tânără de 24 ani a aflat că are cancer la sân triplu pozitiv. Boala era deja în stadiul 2 când medicii i-au confirmat diagnosticul
Fanatik.ro
O tânără de 24 ani a aflat că are cancer la sân triplu pozitiv. Boala era deja în stadiul 2 când medicii i-au confirmat diagnosticul
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Alex Velea a semnat cu Pro TV. Artistul face parte din distribuția celui mai iubit serial. „Sunt foarte fericit”
Stiri Mondene 13:58
Alex Velea a semnat cu Pro TV. Artistul face parte din distribuția celui mai iubit serial. „Sunt foarte fericit”
Când e finala Insula Iubirii 2025. Tensiunea atinge cote maxime în ultimele săptămâni ale show-ului
Stiri Mondene 13:15
Când e finala Insula Iubirii 2025. Tensiunea atinge cote maxime în ultimele săptămâni ale show-ului
Parteneri
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț. Artista a transmis un mesaj TRANȘANT: "Obsesia trădării..."
Elle.ro
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț. Artista a transmis un mesaj TRANȘANT: "Obsesia trădării..."
"Au primit și o sumă de bani în plus!" Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii, rupe tăcerea despre scena fierbinte dintre Ella și Teo, după ce s-a spus că a fost regizată. "Vă zic din experiență!" Ce a povestit tânăra
Unica.ro
"Au primit și o sumă de bani în plus!" Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii, rupe tăcerea despre scena fierbinte dintre Ella și Teo, după ce s-a spus că a fost regizată. "Vă zic din experiență!" Ce a povestit tânăra
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Două clanuri rivale s-au bătut cu bâte şi săbii pe o stradă din Tecuci. Patru persoane au fost reţinute
ObservatorNews.ro
Două clanuri rivale s-au bătut cu bâte şi săbii pe o stradă din Tecuci. Patru persoane au fost reţinute
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Singurul fotbalist criticat de Gigi Becali, după Aberdeen - FCSB: „Parcă vine din Divizia B”
GSP.ro
Singurul fotbalist criticat de Gigi Becali, după Aberdeen - FCSB: „Parcă vine din Divizia B”
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
GSP.ro
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
Parteneri
Vijelii și ploi în aproape toată țara. Zonele vizate de Cod portocaliu și galben
Mediafax.ro
Vijelii și ploi în aproape toată țara. Zonele vizate de Cod portocaliu și galben
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
StirileKanalD.ro
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
Wowbiz.ro
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
Wowbiz.ro
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
Un ciclon mediteranean se îndreaptă către România. Prognoza meteo pentru vineri, 22 august 2025: Meteorologii ANM au emis cod portocaliu de furtuni în 7 județe din România
KanalD.ro
Un ciclon mediteranean se îndreaptă către România. Prognoza meteo pentru vineri, 22 august 2025: Meteorologii ANM au emis cod portocaliu de furtuni în 7 județe din România

Politic

Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Exclusiv
Politică 21 aug.
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Ciprian Ciucu, favorit în sondajul PNL pentru Primăria Capitalei. Ilie Bolojan a anunțat când s-ar putea organiza alegerile la PMB
Politică 21 aug.
Ciprian Ciucu, favorit în sondajul PNL pentru Primăria Capitalei. Ilie Bolojan a anunțat când s-ar putea organiza alegerile la PMB
Parteneri
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Au aruncat o scrisoare într-o sticlă în Atlantic, iar ce a urmat 13 ani mai târziu a fost complet neașteptat. Povestea emoționantă a unui cuplu
Fanatik.ro
Au aruncat o scrisoare într-o sticlă în Atlantic, iar ce a urmat 13 ani mai târziu a fost complet neașteptat. Povestea emoționantă a unui cuplu
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist
Spotmedia.ro
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist