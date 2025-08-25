Detalii despre atacurile asupra spitalului Nasser

Ministerul Sănătății din Gaza a raportat două atacuri distincte. Primul a vizat etajul al patrulea al spitalului, iar al doilea ar fi avut loc în timp ce echipajele de ambulanță încercau să recupereze răniții și morții.

Martorii au relatat că a doua lovitură s-a produs după ce salvatorii, jurnaliștii și alte persoane s-au grăbit să ajungă la locul atacului inițial.

Bilanțul victimelor în urma atacului la spitalul din Gaza

Cel puțin 15 persoane, inclusiv trei jurnaliști, au fost ucise în urma atacurilor israeliene asupra spitalului Nasser din sudul Fâșiei Gaza, conform oficialilor palestinieni din domeniul sănătății, potrivit sursei citate mai sus.

Între victimele din rândul jurnaliștilor se numără cameramanul Hussam al-Masri, care lucra pentru Reuters. Un alt fotograf colaborator al agenției, Hatem Khaled, a fost rănit în aceste atacuri.

Armata israeliană și biroul prim-ministrului nu au oferit încă niciun comentariu cu privire la aceste lovituri. Înregistrările Reuters arată că transmisia video în direct de la spitalul din Khan Younis, filmată de Masri, s-a întrerupt brusc în momentul atacului.

Unul dintre jurnaliștii uciși era angajat Al Jazeera

„System Shock”, protocolul secret prin care aviația Israelului a spulberat apărarea aeriană a Iranului
Recomandări
„System Shock”, protocolul secret prin care aviația Israelului a spulberat apărarea aeriană a Iranului

Purtătorul de cuvânt al acestei organizații de prim ajutor, Mahmoud Bassal, a anunțat un „bilanț (…) de 15 morți, dintre care patru jurnaliști și un membru al Apărării civile”, după ce a raportat două atacuri israeliene asupra spitalului Nasser din Khan Younès.

Postul de televiziune qatarez Al Jazeera a afirmat că unul dintre jurnaliștii săi se află printre victime.

Alți cinci jurnaliști, uciși în Gaza în urmă cu două săptămâni

Acest nou bilanț vine după ce pe 10 august cinci jurnaliști Al Jazeera au fost uciși într-un atac israelian în orașul Gaza.

În data de 10 august, în urma unui atac israelian în orașul Gaza, cinci jurnaliști ai postului de televiziune Al Jazeera și-au pierdut viața. Potrivit postului TV, acesta ar fi fost „un atac israelian țintit” asupra echipei sale.

Atacul asupra jurnaliștilor Al Jazeera a avut loc în urmă cu două săptămâni, în timpul unor bombardamente ale Israelului în Gaza.

La acel moment, armata israeliană a confirmat că l-a vizat pe Anas al-Sharif, acuzându-l că „se dădea drept jurnalist” și era responsabil de atacuri cu rachete asupra Israelului. Potrivit sursei Al Jazeera, armata israeliană a declarat pe Telegram: „Era șeful unei celule teroriste din Hamas și pregătea atacuri împotriva civililor israelieni și a trupelor”.

Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere
Recomandări
Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere

Peste 200 de jurnaliști, uciși de trupele israeliene

Potrivit ONU, până la 11 august 2025, numărul jurnaliștilor palestinieni uciși de Israel a ajuns la 242.

Chiar dacă cifrele variază ușor în funcție de metoda de estimare și acoperire (numai Gaza, sau și vestul Golfului, Israel, Liban etc.), toate rapoartele indică faptul că războiul Israel-Hamas este cel mai mortal conflict pentru jurnaliști de la debutul sistemului modern de monitorizare a acestora.

Israelul amenință cu distrugerea orașului Gaza

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a amenințat recent cu distrugerea orașului Gaza dacă Hamas nu acceptă condițiile Israelului. Potrivit AFP, Katz a comunicat totul pe rețele sociale.

„În curând, porțile iadului se vor deschide asupra capetelor ucigașilor și violatorilor Hamas din Gaza – până când vor fi de acord cu condițiile Israelului pentru încheierea războiului, în primul rând eliberarea tuturor ostaticilor și dezarmarea lor”, a scris el

Această declarație vine în contextul în care Israelul a început invazia în Gaza. Forțele israeliene au cucerit deja periferia orașului.

Ministerul israelian al apărării a autorizat convocarea a aproximativ 60.000 de rezerviști pentru a ajuta la cucerirea orașului Gaza. Premierul Netanyahu a declarat: „Aceste două chestiuni – înfrângerea Hamas și eliberarea tuturor ostaticilor noștri – merg mână în mână”. ONU a avertizat că extinderea operațiunilor militare ar avea „un impact umanitar îngrozitor” asupra populației din Gaza.

Primele orașe care vor cădea în cazul în care începe Al Treilea Război Mondial, conform inteligenței artificiale
Recomandări
Primele orașe care vor cădea în cazul în care începe Al Treilea Război Mondial, conform inteligenței artificiale

Bilanțul victimelor

Bilanțul victimelor din Fâșia Gaza din 2023 până în august 2025 este unul grav și tragic. Potrivit datelor oficiale comunicate de Ministerul Sănătății din Palestina.

Peste 62.000 de palestinieni au fost uciși în acest interval, începând cu atacul Hamas din octombrie 2023 care a declanșat războiul cu Israelul. Numărul răniților a depășit 156.000.

Peste 1.900 de persoane au murit în timpul operațiunilor de acordare a ajutoarelor umanitare. Majoritatea victimelor sunt civili, femei și copii, iar mortalitatea civilă este estimată la aproximativ 83%.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce salarii primesc grefierii, categoria profesională care ține în spate sistemul judiciar din România. Venitul net declarat pornește de la 3.500 de lei
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Scandalul momentului în lumea mondenă! Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! „Oamenii ăștia...” Vedeta TV și patronul FCSB au reacționat imediat! Replici fără precedent! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte!! „Nevastă-mea...”
Unica.ro
Scandalul momentului în lumea mondenă! Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! „Oamenii ăștia...” Vedeta TV și patronul FCSB au reacționat imediat! Replici fără precedent! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte!! „Nevastă-mea...”
Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru cei care o critică pentru scenele pasionale cu ispita Teo: „Având în vedere că jumătate din voi ați fost aduși de barză…”
Elle.ro
Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru cei care o critică pentru scenele pasionale cu ispita Teo: „Având în vedere că jumătate din voi ați fost aduși de barză…”
gsp
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
GSP.RO
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
„Gigi Becali îmi spunea: «Data viitoare să nu mai vii îmbrăcată așa, că nu-mi place să fii decoltată»”. Replica Anamariei Prodan a surprins
GSP.RO
„Gigi Becali îmi spunea: «Data viitoare să nu mai vii îmbrăcată așa, că nu-mi place să fii decoltată»”. Replica Anamariei Prodan a surprins
Parteneri
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Avantaje.ro
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Ce au observat fanii în pozele cu Violeta din camera de cămin de la Cornell postate de Andreea Marin. Cum arată locul unde începe studiile în SUA
Tvmania.ro
Ce au observat fanii în pozele cu Violeta din camera de cămin de la Cornell postate de Andreea Marin. Cum arată locul unde începe studiile în SUA

Alte știri

Florinela Georgescu, director ANM, anunță că pe Litoral va fi vreme de plajă în septembrie: „Poate chiar și la începutul lunii octombrie”
Știri România 13:48
Florinela Georgescu, director ANM, anunță că pe Litoral va fi vreme de plajă în septembrie: „Poate chiar și la începutul lunii octombrie”
Cum va fi vremea în perioada 25 august - 7 septembrie 2025. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Știri România 13:17
Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Parteneri
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Adevarul.ro
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Universitatea Craiova dă lovitura la returul cu Bașakșehir! Suporterii iau cu asalt stadionul și clubul face un profit record
Fanatik.ro
Universitatea Craiova dă lovitura la returul cu Bașakșehir! Suporterii iau cu asalt stadionul și clubul face un profit record
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Carlos Alcaraz și Emma Răducanu, în tandrețuri pe terenul de tenis. Deja se vorbește despre o idilă
Stiri Mondene 14:28
Carlos Alcaraz și Emma Răducanu, în tandrețuri pe terenul de tenis. Deja se vorbește despre o idilă
Un fost concurent se alătură show-ului MasterChef România. Ce rol va avea în emisiune
Stiri Mondene 14:01
Un fost concurent se alătură show-ului MasterChef România. Ce rol va avea în emisiune
Parteneri
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin: „E noua ei casă pentru următorul an.” Foto
Elle.ro
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin: „E noua ei casă pentru următorul an.” Foto
Când a intrat prima dată cu fiica ei în camera de cămin, la prestigioasa universitate din SUA, Andreei Marin nu i-a venit să creadă ce a găsit acolo! O cameră mică, deloc amenajată! Vedeta noastră a luat-o pe Violeta și-au mers la cumpărături! Uite cum au reușit să transforme spațiul / FOTO
Unica.ro
Când a intrat prima dată cu fiica ei în camera de cămin, la prestigioasa universitate din SUA, Andreei Marin nu i-a venit să creadă ce a găsit acolo! O cameră mică, deloc amenajată! Vedeta noastră a luat-o pe Violeta și-au mers la cumpărături! Uite cum au reușit să transforme spațiul / FOTO
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
TVMania.ro
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din România au sub 1 milion € venituri. Cine plătește taxele țării
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din România au sub 1 milion € venituri. Cine plătește taxele țării
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Parteneri
Gafă monumentală a jurnalistei în direct la TV » Jucătorul a vrut să plece în timpul interviului: „În caz că nu știai...”
GSP.ro
Gafă monumentală a jurnalistei în direct la TV » Jucătorul a vrut să plece în timpul interviului: „În caz că nu știai...”
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
GSP.ro
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
Parteneri
Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni. Cum vor fi primele de toamnă
Mediafax.ro
Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni. Cum vor fi primele de toamnă
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD.ro
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Wowbiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
Wowbiz.ro
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
StirileKanalD.ro
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
La mulți ani Adrian și Natalia! Mesaje, SMS-uri, urări și felicitări pentru românii care își celebrează onomastica pe 26 august 2025
KanalD.ro
La mulți ani Adrian și Natalia! Mesaje, SMS-uri, urări și felicitări pentru românii care își celebrează onomastica pe 26 august 2025

Politic

Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere
Analiză
Politică 11:00
Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere
Sebastian Popescu, fost candidat prezidențial, audiat după ce ar fi încercat să ademenească un copil de 15 ani
Politică 10:59
Sebastian Popescu, fost candidat prezidențial, audiat după ce ar fi încercat să ademenească un copil de 15 ani
Parteneri
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Spotmedia.ro
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Statul român, obligat să achite datorii uriașe? 200 de milioane de euro din afacerile unui miliardar britanic, în joc
Fanatik.ro
Statul român, obligat să achite datorii uriașe? 200 de milioane de euro din afacerile unui miliardar britanic, în joc
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
Spotmedia.ro
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului