Detalii despre atacurile asupra spitalului Nasser

Ministerul Sănătății din Gaza a raportat două atacuri distincte. Primul a vizat etajul al patrulea al spitalului, iar al doilea ar fi avut loc în timp ce echipajele de ambulanță încercau să recupereze răniții și morții.

Martorii au relatat că a doua lovitură s-a produs după ce salvatorii, jurnaliștii și alte persoane s-au grăbit să ajungă la locul atacului inițial.

Bilanțul victimelor în urma atacului la spitalul din Gaza

Cel puțin 15 persoane, inclusiv trei jurnaliști, au fost ucise în urma atacurilor israeliene asupra spitalului Nasser din sudul Fâșiei Gaza, conform oficialilor palestinieni din domeniul sănătății, potrivit sursei citate mai sus.

Între victimele din rândul jurnaliștilor se numără cameramanul Hussam al-Masri, care lucra pentru Reuters. Un alt fotograf colaborator al agenției, Hatem Khaled, a fost rănit în aceste atacuri.

Armata israeliană și biroul prim-ministrului nu au oferit încă niciun comentariu cu privire la aceste lovituri. Înregistrările Reuters arată că transmisia video în direct de la spitalul din Khan Younis, filmată de Masri, s-a întrerupt brusc în momentul atacului.

Unul dintre jurnaliștii uciși era angajat Al Jazeera

Purtătorul de cuvânt al acestei organizații de prim ajutor, Mahmoud Bassal, a anunțat un „bilanț (…) de 15 morți, dintre care patru jurnaliști și un membru al Apărării civile”, după ce a raportat două atacuri israeliene asupra spitalului Nasser din Khan Younès.

Postul de televiziune qatarez Al Jazeera a afirmat că unul dintre jurnaliștii săi se află printre victime.

Alți cinci jurnaliști, uciși în Gaza în urmă cu două săptămâni

Acest nou bilanț vine după ce pe 10 august cinci jurnaliști Al Jazeera au fost uciși într-un atac israelian în orașul Gaza.

În data de 10 august, în urma unui atac israelian în orașul Gaza, cinci jurnaliști ai postului de televiziune Al Jazeera și-au pierdut viața. Potrivit postului TV, acesta ar fi fost „un atac israelian țintit” asupra echipei sale.

Atacul asupra jurnaliștilor Al Jazeera a avut loc în urmă cu două săptămâni, în timpul unor bombardamente ale Israelului în Gaza.

La acel moment, armata israeliană a confirmat că l-a vizat pe Anas al-Sharif, acuzându-l că „se dădea drept jurnalist” și era responsabil de atacuri cu rachete asupra Israelului. Potrivit sursei Al Jazeera, armata israeliană a declarat pe Telegram: „Era șeful unei celule teroriste din Hamas și pregătea atacuri împotriva civililor israelieni și a trupelor”.

Peste 200 de jurnaliști, uciși de trupele israeliene

Potrivit ONU, până la 11 august 2025, numărul jurnaliștilor palestinieni uciși de Israel a ajuns la 242.

Chiar dacă cifrele variază ușor în funcție de metoda de estimare și acoperire (numai Gaza, sau și vestul Golfului, Israel, Liban etc.), toate rapoartele indică faptul că războiul Israel-Hamas este cel mai mortal conflict pentru jurnaliști de la debutul sistemului modern de monitorizare a acestora.

Israelul amenință cu distrugerea orașului Gaza

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a amenințat recent cu distrugerea orașului Gaza dacă Hamas nu acceptă condițiile Israelului. Potrivit AFP, Katz a comunicat totul pe rețele sociale.

„În curând, porțile iadului se vor deschide asupra capetelor ucigașilor și violatorilor Hamas din Gaza – până când vor fi de acord cu condițiile Israelului pentru încheierea războiului, în primul rând eliberarea tuturor ostaticilor și dezarmarea lor”, a scris el

Această declarație vine în contextul în care Israelul a început invazia în Gaza. Forțele israeliene au cucerit deja periferia orașului.

Ministerul israelian al apărării a autorizat convocarea a aproximativ 60.000 de rezerviști pentru a ajuta la cucerirea orașului Gaza. Premierul Netanyahu a declarat: „Aceste două chestiuni – înfrângerea Hamas și eliberarea tuturor ostaticilor noștri – merg mână în mână”. ONU a avertizat că extinderea operațiunilor militare ar avea „un impact umanitar îngrozitor” asupra populației din Gaza.

Bilanțul victimelor

Bilanțul victimelor din Fâșia Gaza din 2023 până în august 2025 este unul grav și tragic. Potrivit datelor oficiale comunicate de Ministerul Sănătății din Palestina.

Peste 62.000 de palestinieni au fost uciși în acest interval, începând cu atacul Hamas din octombrie 2023 care a declanșat războiul cu Israelul. Numărul răniților a depășit 156.000.

Peste 1.900 de persoane au murit în timpul operațiunilor de acordare a ajutoarelor umanitare. Majoritatea victimelor sunt civili, femei și copii, iar mortalitatea civilă este estimată la aproximativ 83%.

