I-ar plăcea să studieze în cadru organizat și să întâlnească alți adolescenți de vârsta ei. Dar nu îi este permis. Sumaya e „blocată“ în casă de fix 491 de zile.

Într-o declarație tulburătoare, eleva afgană le cere tuturor celor aflați în situația ei să încerce să învețe cât mai mult acasă, pe cont propriu, cu propriile mijloace, „astfel încât într-o zi să-și poată apăra drepturile”.

Adolescentele au fost private de a merge la şcoală mai departe de clasa a şasea de la revenirea la putere a talibanilor, anul trecut. În apelul ei, Sumaya cere tuturor ajutorul pentru a fi lăsată să studieze.

„Vreau să vorbesc întregii lumi despre durerea mea cea mai mare. Nu contează dacă nu poți ieși în stradă să protestezi. Încearcă doar să înveți. Învaţați, pentru ca într-o zi să putem părăsi acest loc! Scrieți, citiți și învățați. E nevoie de ajutorul vostru, al tuturor”, spune Sumaya Saba în interviul pentru Afghanistan International, o televiziune în limba persană Dari cu sediul în Londra.

This is Sumaya. She has been locked up at home for 491 days, banned from going to school or university by the Taliban.



She pleads the world to listen. She begs Afghan girls to try & learn any way they can at home, so that they can rise and stand up for their basic human rights. pic.twitter.com/I5jY3gOJHs