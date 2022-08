EXCLUSIV. Un an de regim taliban: „Dacă suntem prea aranjate sau ieșim neînsoțite de un bărbat suntem biciuite pe stradă”

Despre promisiunile talibanilor: „Sunt aceiași de acum 20 de ani: au aceeași gândire, au aceeași ideologie. Nu și-au ținut nicio promisiune făcută anul trecut. Iar femeile au cel mai mult de suferit”.

„Sunt aceiași de acum 20 de ani: au aceeași gândire, au aceeași ideologie. Nu și-au ținut nicio promisiune făcută anul trecut. Iar femeile au cel mai mult de suferit”. Despre cum sunt bătute femeile: „Militanții se plimbă pe străzi și biciuiesc femeile și bărbații care nu respectă regulile islamului. De regulă, sunt bătute femeile care ies neînsoțite de un bărbat, cele care nu poartă hijab sau sunt «prea aranjate»”.

„Militanții se plimbă pe străzi și biciuiesc femeile și bărbații care nu respectă regulile islamului. De regulă, sunt bătute femeile care ies neînsoțite de un bărbat, cele care nu poartă hijab sau sunt «prea aranjate»”. Despre căsătoriile forțate: „Tinerele sunt forțate să se căsătorească cu talibani. Știu cazul unei fete de 17 ani, care a fost forțată să se mărite, dar a refuzat. Drept pedeapsă, afacerile familiei au fost închise”.

„Tinerele sunt forțate să se căsătorească cu talibani. Știu cazul unei fete de 17 ani, care a fost forțată să se mărite, dar a refuzat. Drept pedeapsă, afacerile familiei au fost închise”. Despre cursurile clandestine pentru fete: „Ne folosim de aceste ore nu doar pentru a preda lecții, ci și pentru a le oferi speranță și încredere fetelor și femeilor din Afganistan”.

„Au târât peste 90% din populație în sărăcie, au suprimat libertatea de exprimare și, în general, au distrus toți pilonii unei democrații”. Așa descrie Fatima*, o tânără de 23 de ani, starea țării sale la un an de când talibanii au preluat puterea în Afganistan.

Discuția are loc pe Zoom, dar Fatima nu-și pornește camera. E o măsură de precauție impusă de RAWA (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan), organizație care luptă pentru drepturile femeilor, din care tânăra face parte. Fatima este una dintre puținele membre ale asociației care au rămas în capitala Afganistanului. Are 23 de ani, iar de șase ani este activistă pentru drepturile femeilor afgane. „Familia mea știe ce fac și mă încurajează”, spune Fatima.

Recomandări Cum s-au regrupat managerii de spital din mandatul lui Firea în jurul lui Secureanu, mutându-se din București în provincie

Deși este acasă, totul în jur îi este străin. Vorbește repede, iar în voce i se poate citi un amestec de furie și tristețe când își amintește de ziua de 15 august 2021.

Atunci, după un asalt asupra marilor orașe din Afganistan de numai zece zile, forțele insurgente au ocupat palatul prezidențial din Kabul, forțându-l pe președintele Ashraf Ghani să fugă din țară.

„Împreună vom găsi calea de a construi un sistem islamic în care toți afganii să aibă drepturi egale, în care drepturile femeilor, care sunt garantate de islam – de la dreptul la educație la cel de a munci -, sunt protejate și în care meritul este baza pentru oportunități egale”, promiteau liderii talibani în primele zile de la reinstaurarea Emiratului Islamic al Afganistanului.

„Oamenii au văzut rapid adevărata față a talibanilor”

În viziunea noilor autorități de la Kabul, „locul femeilor este în casă, nu pe străzi”. Foto: Profimedia

Discursul oficial a convins însă puțină lume – atât din Afganistan, cât și din străinătate. În 2019, un studiu arăta că 85% din afgani nu-și doreau să fie conduși de talibani. Iar experții atrăgeau atenția, în vara lui 2021, că obiectivul talibanilor este să recâștige tot ce pierduseră în anii 2000, când au fost înlăturați de la putere de intervenția SUA și a aliaților.

Recomandări ÎNREGISTRĂRI cu întoarcerea lui Secureanu. 2016: „Bă idioato, eu sunt managerul, f*****-n cap!”. 2022: „Scrie, bă, demisia!”

„La început, au fost oameni care au crezut că e posibil ca talibanii să se fi schimbat. Au sperat că ne vor permite să ne continuăm viața în mod normal”, confirmă Fatima. „Acum, toți oamenii din Afganistan care aveau speranțe au văzut adevărata față a talibanilor și au înțeles că nu s-au schimbat”.

„Oamenii au înțeles rapid că talibanii sunt aceiași de acum 20 de ani: au aceeași gândire, au aceeași ideologie. Nu și-au ținut nicio promisiune făcută anul trecut. Iar femeile au cel mai mult de suferit din cauza ideologiei lor nefaste”. Fatima, tânără din Afganistan:

Un minister care supraveghează respectarea legii Sharia

Fatima spune că „primele victime ale talibanilor au fost fetele și femeile”. „La început, nu au pus presiune pe femei, mai ales pe cele care aveau funcții politice, dar după câteva săptămâni, totul s-a schimbat”, spune tânăra.

În septembrie, când a fost anunțat guvernul interimar al talibanilor, din care nu a făcut parte nicio femeie, a fost instituit Ministerul Promovării Virtuții și Prevenirii Viciilor. Instituția se ocupă de respectarea legii Sharia.

„E un minister religios”, explică tânăra afgană. „Militanții se plimbă pe străzi și biciuiesc femeile și bărbații care nu respectă regulile islamului, promovate de talibani. De regulă, sunt bătute femeile care ies neînsoțite de un bărbat, cele care nu poartă hijab sau sunt «prea aranjate»”.

Femeilor li se reproșează că «se comportă ca americanii» și li se spune că ar trebui să-și bage mințile în cap și să-și respecte religia. Suntem amenințate cu închisoarea sau cu arestul la domiciliu. Fatima, tânără din Afganistan:

Pe o stradă din Kabul, un afiș al Ministerului Promovării Virtuții și Prevenirii Viciilor îndeamnă femeile să apară complet acoperite în spațiile publice, iulie 2022. Foto: Profimedia

Femeile, prizoniere în propriile case

Afgana spune că, în viziunea noilor autorități de la Kabul, „locul femeilor este în casă, nu pe străzi”. Ca urmare, acestora le este foarte greu să găsească chiar și taxiuri cu care să circule prin oraș. „Talibanii i-au instruit pe taximetriști să nu accepte femei neînsoțite în mașină”, explică Fatima.

Regulile privind conduita femeilor au fost anunțate în mai 2022: li s-a impus să-și acopere fața cu hijab atunci când apar în public și li s-a interzis să plece în călătorii lungi neînsoțite. Dacă vor să se plimbe prin parcurile publice, o pot face doar trei zile pe săptămână, când nu le este permis accesul bărbaților.

Codul vestimentar se aplică însă și bărbaților care ocupă funcții publice, explică Fatima. „Bărbații care sunt angajați ai guvernului sunt obligați să poarte o anumită ținută, veșminte tradiționale, largi, să nu-și tundă barba. Sunt obligați și să se roage la anumite ore”. Cei care s-au opus schimbărilor au fost arestați sau au dispărut, spune tânăra.

„Suntem descurajate să mai învățăm”

Tinere afgane, la cursurile unei școli religioase rămase deschisă, 11 august 2022. Foto: Profimedia

În martie 2022, oficialii talibani au adus modificări importante pentru educația fetelor: elevele din școlile generale nu s-au mai putut întoarce în bănci. „Școlile sunt deschise pentru fete doar până la clasa a VI-a. Și universitățile sunt deschise, ni se spune că putem merge la cursuri, dar adevărul este că suntem descurajate să mai învățăm”, spune Fatima.

„Există segregare: profesorii bărbați n-au voie să le predea tinerelor. Oricum, nu prea mai sunt profesori. Avem o singură profesoară. Putem merge la cursuri doar două zile pe săptămână, au eliminat o mulțime de materii, n-avem nimic interesant de învățat. Au încercat prin toate mijloacele să ne forțeze să rămânem acasă”.

Când mergem la facultate, ni se spune: sigur, puteți intra, dar n-avem nimic pentru voi aici, mai bine rămâneți acasă. Fatima, tânără din Afganistan:

Protestele, înăbușite în bătăi

Protestatarele din Kabul fug după ce sunt disperate de focuri de armă ale luptătorilor talibani, 13 august 2022

Regimul taliban nu doar că le-a restrâns drepturile de educație femeilor, ci și drepturile de muncă. „Au redus la tăcere, prin violență, femeile care au ieșit în stradă să protesteze față de talibani. Pe unele le-au forțat să mărturisească în fața camerei că au comis o crimă”, povestește Fatima.

Cel mai recent eveniment s-a întâmplat pe 13 august, relatează Al Jazeera. Sâmbătă, vreo 40 de femei s-au adunat pe străzile din Kabul, în fața Ministerului Educației, și au scandat: „Pâine, muncă și libertate”.

În anticiparea împlinirii unui an de la revenirea talibanilor la putere, femeile au fluturat un banner pe care era scris: „15 august este o zi neagră”. Și-au cerut și drepturile la muncă și de participare la viața politică.

Răspunsul talibanilor a fost brutal: protestatarele au fost bătute cu patul puștii și au fost trase focuri de armă în aer pentru a dispersa mulțimea. „Le-au răspândit pe fete, ne-au rupt bannerele și au confiscat telefoanele mobile ale multor femei“, a declarat una dintre organizatoare.

Ce pățește familia unei fete care refuză să se mărite cu un taliban

Abuzurile la adresa femeilor afgane iau și forma căsătoriilor forțate, spune Fatima. „Tinerele sunt forțate să se căsătorească cu talibani. Știu cazul unei fete de 17 ani, care a fost forțată să se mărite, dar a refuzat. Drept pedeapsă, afacerile familiei au fost închise”.

Cum își aleg talibanii viitoarele soții? Adesea, arbitrar, explică afgana. „Miliția talibană urmărește fetele pe stradă până acasă. Apoi le cer în căsătorie, iar dacă fetele sau familiile refuză, sunt persecutate”.

O imagine grăitoare despre modul în care oficialii talibani relaționează cu femeile este un poster afișat de Ministerul Promovării Virtuții și Prevenirii Viciilor în orașul Kandahar.

Pe posterul instalat de Ministerul Promovării Virtuții și Prevenirii Viciilor în orașul Kandahar scrie: „O femeie musulmană care nu poartă hijabul islamic este un animal”

Posterul înfățișează două femei acoperite cu burka și hijab, din cap până-n picioare. Dedesubt stă scris: „O femeie musulmană care nu poartă hijabul islamic este un animal”.

Cât de greu este să pleci din Afganistan

„Poporul afgan trăiește un coșmar al drepturilor omului, fiind victimă atât a cruzimii talibane, cât și a apatiei internaționale”, arată Human Rights Watch, într-un comunicat de pe 11 august 2022. ONG-ul pentru drepturile omului atrage atenția că pe lângă drepturile femeilor, care au fost restricționate sever, oficialii din Kabul promovează cenzura și hărțuiesc presa, au ucis sau răpit foști oficiali guvernamentali și au executat sumar oameni considerați în legătură cu gruparea teroristă ISIS.

Milioane de oameni și-au pierdut salariile, după ce comunitatea internațională a sancționat Banca Centrală a Afganistanului. Peste 90% din populație se confruntă cu insecuritatea alimentară, lipsa medicamentelor și răspândirea bolilor legate de subnutriție, scrie Human Rights Watch.

Situația este confirmată și de Fatima. „Este greu pentru cea mai mare parte a populației: rata sărăciei a crescut, firmele străine au fost închise, așa că este mult mai dificil să găsești un loc de muncă”.

Afacerile mari, dar și cele mici au devenit o sursă de venit pentru talibani, pentru că îi forțează pe proprietari să le cedeze o parte din profituri sub formă de mită. Banii câștigați onest de afgani ajung în buzunarele talibanilor. Fatima, tânără din Afganistan:

Refugiați din Afganistan aterizează pe un aeroport din Madrid, pe 10 august 2022. Foto: Profimedia

„Foarte mulți oameni își doresc să părăsească Afganistanul din cauza prezentului și viitorului întunecate, însă obținerea unui pașaport nu este ușoară. Durează cel puțin șase luni să obții un pașaport. Mai există varianta să dai mită 200 de dolari – care e o sumă uriașă – pentru a-l primi mai repede, dar chiar dacă îl obții, nu e ușor să ieși din țară. E foarte dificil să ajungi și în țările vecine, în Pakistan sau Iran”, explică tânăra.

Femeile care organizează cursuri clandestine

Activitatea unor ONG-uri, chiar și internaționale, așa cum e Human Rights Watch, este îngreunată în Afganistan. Altele au părăsit țara la venirea la putere a talibanilor, explică Fatima.

În prezent, și o parte dintre activistele RAWA se află în diaspora. Fatima a rămas la Kabul și își continuă activitatea în secret. Nu poate dezvălui toate tipurile de activități pe care ea și celelalte membre RAWA le desfășoară în Afganistan, „din cauza măsurilor de precauție”.

Însă o mare amploare au avut-o cursurile clandestine pentru femei. Periodic, grupurile de tinere și de femei adulte se întâlnesc la cineva acasă pentru a continua să învețe. Un soi de șezătoare culturală, în condițiile în care școlile și universitățile nu le sunt accesibile.

RAWA organizează multe astfel de întâlniri în toate colțurile țării. Ne folosim de aceste ore nu doar pentru a preda lecții, ci și pentru a le oferi speranță și încredere fetelor și femeilor din Afganistan. Fatima, tânără din Afganistan:

Tânăra afgană știe că este o țintă a talibanilor. Dar spune că nu se teme și își ia toate măsurile de siguranță. „Chiar dacă membrii RAWA sunt vânați de talibani de multă vreme, din fericire, niciunul nu a fost capturat în ultimul an. Asta pentru că aveam reguli de siguranță stricte, pe care le respectăm cu sfințenie. Principala noastră temere e fundamentalismul religios, care crește din ce în ce mai mult în țara noastră. Dar ne punem toate speranțele în rezistența femeilor afgane, care rămân neînfricate în fața nedreptății”, spune Fatima.

*Fatima este un pseudonim folosit pentru a proteja identitatea tinerei.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Dezvăluiri despre Dan Șucu, nimeni nu se aștepta. Ce a spus o persoană importantă din fotbal despre afacerist

Playtech.ro ȘOC! Putin, la fel ca Stalin! Legea HALUCINANTĂ pe care a semnat-o: toți rușii sunt ULUIȚI

Observatornews.ro Familie spulberată pe DN1. Tatăl a murit pe loc, fetița de 11 ani s-a stins la spital, iar mama luptă să supraviețuiască

HOROSCOP Horoscop 16 august 2022. Vărsătorii pot face un exercițiu util încercând să înțeleagă și părerile celor din anturajul apropiat, care îi contrazic

Știrileprotv.ro Rusia a făcut anunțul la care nu se aștepta nimeni. Ce se întâmplă la centrala nucleară Zaporojie

Orangesport.ro 3 universităţi uriaşe din SUA, oferte pentru David Popovici. Cum a reacţionat sportivul român

PUBLICITATE Criteriile pentru a primi un credit țin cont de vârstă, venit, vechime în muncă, rate curente și multe altele. Află toți factorii luați în calcul!

PUBLICITATE Pssst!!! Ai auzit de Remixshop? Au zilnic reduceri de până la 90%