Abuzurile au avut loc în comuna ieșeană Oțeleni, la sfârșitul toamnei trecute. Constantin Liță, un bărbat de 57 de ani, este acuzat că a ademenit o fetiță de șapte ani pe care a obligat-o să îi facă sex oral.

Primul incident șocant a avut loc pe 4 octombrie 2018. Liță este suspectat că a chemat-o în casa lui pe copilă pe care ar fi forțat-o să întrețină relații sexuale, sub privirile unei alte fetițe de 10 ani care a filmat scenele cu un telefon mobil, scrie Bună Ziua Iași.

După ce a plecat din locuința agresorului, fetița de 10 ani i-a arătat imaginile pe care le-a filmat surorii sale mai mari. Aceasta i-a spus micuței să șteargă filmarea.

Pe 7 noiembrie, agresorul a ademenit-o pe fetița de șapte ani pe care ar fi abuzat-o din nou. Abia șase zile mai târziu, minora a povestit la școală că a fost violată de vecinul ei.

Directorul școlii din Oțeleni a anunțat Poliția, iar oamenii legii au început investigarea cazului.

„Imediat după reclamaţie, am mers la ele şi am colaborat cu poliţia. L-au reţinut atunci pe bărbatul respectiv câteva zile, acum am înţeles că l-au arestat pentru o perioadă mai mare de timp. Fetiţele sunt bine în prezent, fac parte din familii modeste însă părinţii lucrează„, au precizat reprezentanţii Primăriei Oţeleni, pentru Ziarul de Iași.