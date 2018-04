Fiecare carte scrisă după gratii va reduce pedeapsa cu 20 de zile. Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a dat, luni, raport favorabil unui proiect UDMR prin care se introduce un regim de detenţie la domiciliu pentru persoanele condamnate la până un an de închisoare, cu excepţia celor condamnate pentru fapte de violenţă, proiectul incluzând și scăderea a câte 20 de zile din pedeapsă pentru fiecare lucrare ştiinţifică sau fiecare sau invenţie şi inovaţie brevetate. În prezent, cărțile scrise în detenție aduc reducerea pedepsei cu 20 de zile, indiferent de numărul lucrărilor.

Proiectul modifică regimul închis, semideschis şi deschis de detenţie. Potrivit deciziei deputaților juriști, în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate, se consideră 20 de zile executate, pentru fiecare lucrare ştiinţifică sau invenţie şi inovaţie brevetate, mai prevede textul adoptat.

Astfel, potrivit textului adoptat, regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani.

Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani, respectiv persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani pentru fapte comise cu violenţă.

Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă la pedeapsa închisorii de cel mult un an, respectiv pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani.

În cazul persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de până la un an, executarea pedepsei se realizează prin detenţie la domiciliu, cu excepţia persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă. Aceste prevederi se aplică şi persoanelor condamnate care mai au de executat 18 luni până la împlinirea fracţiei minime obligatorii pentru liberarea condiţionată din pedeapsa iniţială a închisorii mai mare de un an, prevede textul adoptat.

De asemenea, comisia juridică a mai stabilit că persoanele condamnate au dreptul de a participa, în condiţiile legii, la înhumarea sau incinerarea soţului sau soţiei, a unui copil, părinte, frate sau soră ori bunic sau bunică.

Raportul comisiei urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor.

În 2016, Guvernul a elaborat in luna iunie o Ordonanta de urgenta care prevede ca, in cazul elaborarii si publicarii de lucrari stiintifice sau inventii si inovatii brevetate de catre o persoana condamnata la o pedeapsa privativa de libertate, se considera maximum 20 de zile executate pe intreaga durata a pedepsei, inclusiv in cazul pedepselor contopite.

Beneficiul acordat detinutilor este valabil indiferent de numarul de lucrari publicate, fata de reglementarile anterioare, care le deduceau din pedeapsa cate 30 de zile pentru fiecare lucrare publicata.

Dan Voiculescu, Dan Diaconescu, Ioan Niculae, George Copos, Gigi Becali şi Cătălin Voicu se numără printre condamnaţii celebri care s-au ocupat susţinut de scrierea de cărţi în penitenciar, dovadă multiplele titluri publicate, valorând fiecare o lună de detenţie în minus.

În iulie 2015, Gândul a publicat lista celor 73 de deţinuţi, identificaţi pe cont propriu, care au publicat cărţi în puşcării, în perioada 2014-iunie 2015, atunci însă ANP nefăcând publice numele autorilor, ci doar titlurile, invocând faptul că numele deţinuţilor-autori nu este acoperit de legea 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.

Un raport al corpului de control al ministrului justitiei din 2016 arăta că George Becali a reușit să scrie în închisoare o carte în 7 ore, potrivit Hotnews.

Becali nu a solicitat nici un material pentru documentarea celor 5 carti scrise in inchisoare și a reusit sa scrie o lucrare stiintifica in doar 7 ore. Autorii raportului apreciza ca patronul echipei Steaua are “dificultati de exprimare in scris in limba romana”, oferind ca exemplu o solicitare scrisa de Becali.

Gigi Becali a iesit din inchisoare mai devreme cu 184 de zile, datorita muncii prestate la academia de fotbal a lui Gheorghe Hagi si a cartilor scrise in inchisoare, se arata in raport. Scrisul pare sa fi fost cea mai profitabila activitate pentru Becali in inchisoare. El a scris 5 carti in timpul detentiei, activitate pentru care a iesit din inchisoare mai devreme cu 150 de zile.

Cristi Borcea şi Victor Becali au făcut tot posibilul să mai scurteze timpul petrecut după gratii. Ei vor lucra la biblioteca închisorii, unde vor face curat şi vor aranja cărţile pe rafturi. Pentru munca prestată în penitenciar, Victor Becali primeşte sume modice de bani, dar şi libertate. Mai exact, la fiecare patru zile muncite beneficiază de o reducere de o zi la pedeapsă.

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a aprobat și raportul de admitere la proiectul de lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, persoanele condamnate pentru fapte de corupţie fiind exceptate din textul legii. Proiectul de lege aparţine iniţial parlamentarilor PNL, însă a fost modificat de deputaţii jurişti PSD şi ALDE.