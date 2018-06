Romina Rotariu lucrează la grădinița tatălui ei de la marginea Timișoarei. Femeia este bolnavă de diabet și a avut o criză de hiperglicemie, iar în momentul în care l-a bruscat pe micuț nu și-a dat seama ce face, ne-a povestit tatăl ei.

Fostul internațional a explicat că doar cu o oră înainte avusese o criză de hipoglicemie și a luat zahăr, după care a făcut hiperglicemie.

Rotariu spune că a fost la spital să-l viziteze pe cel mic, dar nu a putut vorbi cu părinții acestuia.

Copilașul de 2 ani are o fractură deplasată de femur, dar medicii i-au spus fotbalistului că își va reveni și nu va rămâne cu sechele.

„Am înțeles că micuțul este la spital, cu o fractură. Copilul e ok, se va face bine, nu rămâne cu sechele, cu părinții nu am discutat, sunt afectați încă. Am fost la spital chiar atunci în acea seară, am vorbit cu medicii, spun că se va face bine, trebuie să stea o perioadă în spital. Fata mea de două zile nu mănâncă, nu doarme, stă cu perfuzii…”, ne-a spus Iosif Rotariu.