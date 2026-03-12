Inspecție la fabrica de armament

Potrivit agenției oficiale de presă KCNA, tatăl și fiica au vizitat o „mare fabrică de armament” specializată în producția de pistoale noi și alte „arme ușoare portabile”.

Într-una dintre fotografiile publicate, Kim Ju Ae apare trăgând cu un pistol, având un ochi închis, în timp ce din țeava armei ies flăcări. Anterior, tânăra a mai fost prezentată în timp ce manevra o pușcă cu lunetă.

În imaginile de la fabrică, cei doi apar purtând jachete de piele asortate – un element vestimentar considerat un simbol al puterii și autorității în regimul de la Phenian – în timp ce inspectează instalațiile și ascultă rapoartele oficialilor.

În cadrul vizitei, Kim Jong-un a supervizat producția și a trasat noi directive strategice. El a solicitat modernizarea procesului de fabricație a armelor de foc, care „joacă un rol foarte important în creşterea eficienţei de luptă a armatei”.

Totodată, liderul nord-coreean a subliniat necesitatea de a extinde capacitatea de producţie a fabricii „într-un mod prevăzător”.

Un semnal clar privind viitorul lider militar

Aparițiile publice ale lui Kim Ju Ae, a cărei vârstă exactă rămâne un mister, au devenit tot mai frecvente și mai vizibile.

Experții o consideră următoarea în ordinea succesiunii, mai ales după prezența sa la evenimente majore, precum recenta paradă militară care a marcat încheierea congresului partidului comunist.

„Se pare că regimul încearcă să cultive imaginea unei femei puternice și de temut. Scena în care trage cu pistolul are clar scopul de a semnala faptul că ea își cultivă atributele de lider militar”, a spus Lim Eul-chul, expert în Coreea de Nord la universitatea sud-coreeană Kyungnam, citat de AFP.

Contextul dinastic

Familia Kim conduce Coreea de Nord cu o mână de fier de zeci de ani, susținută de un cult al personalității centrat pe linia sângelui, care domină viața de zi cu zi în statul izolat.

Existența lui Kim Ju Ae a fost ținută departe de ochii publicului pentru mult timp. Prima mențiune a existenței sale a fost făcută în 2013 de fostul baschetbalist american Dennis Rodman, în urma unei vizite la Phenian.

În 2022, a avut loc prima sa apariție publică oficială, când și-a însoțit tatăl la lansarea unei rachete balistice intercontinentale (ICBM).