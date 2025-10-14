Accidentul de pe Șoseaua Berceni a fost filmat chiar de șofer

Accidentul s-a produs luni, 13 octombrie 2025, în jurul orei 16.00, pe Șoseaua Berceni, la numărul 50, acolo unde există o trecere de pietoni, despre care oamenii care locuiesc în zonă spun că este extrem de periculoasă.

Șoferul în vârstă de 20 de ani al unui BMW, care circula dinspre Șoseaua Turnu Măgurele către Centura București, a accelerat brusc atunci când a vrut să depășească mai multe mașini, iar în dreptul trecerii de pietoni a surprins o tânără în vârstă de 35 de ani care împingea un căruț în care se afla fiica sa de doi ani.

Pe imagini se poate observa cum șoferul a accelerat puternic și nu a mai putut evita impactul cu tânăra mamă. În urma accidentului, tânăra de 35 de ani a murit pe loc, în timp ce fetița sa, de doi ani, a fost transportată la Spitalul Marie Curie din București, fiind rănită ușor.

Tânăra mamă a fost aruncată din impact în alte două mașini, un Volkswagen cu numere de Călărași, condus de un bărbat de 36 de ani, care a ieșit pozitiv la amfetamină, și o Dacie condusă de un bărbat de 69 de ani.

Semafor la trecerea de pietoni de pe Șoseaua Berceni

Problema trecerii de pietoni de pe Șoseaua Berceni, de la numărul 50, este că pe sensul către București este foarte aglomerat din cauza lucrărilor care se fac la noul pasaj de la Apărătorii Patriei și traversarea se face printre mașini.

Șoseaua are două benzi pe fiecare sens, iar oamenii care locuiesc în zonă au cerut de mult timp montarea unui semafor în zonă pentru a putea traversa în siguranță.

Un aviz de montare a semaforului a fost emis de Direcția Transporturi din Primăria Capitalei într-o ședință din 28 martie 2024, însă semaforul nu a fost montat niciodată.

Șoferul BMW-ului a fost reținut pentru ucidere din culpă

Noaptea trecută, la ora 01.00, șoferul în vârstă de 20 de ani al BMW-ului a fost reținut pentru ucidere din culpă, iar astăzi va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Potrivit legislației în vigoare, pedeapsa pentru ucidere din culpă este reglementată de articolul 192 din Codul Penal. Pentru forma de bază a uciderii din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani.

Dacă uciderea din culpă este săvârșită prin nerespectarea unor dispoziții legale specifice, cum ar fi regulile de circulație sau normele de securitate în muncă, pedeapsa devine mai severă, fiind închisoarea de la 2 la 7 ani. În cazul în care prin fapta săvârșită au decedat două sau mai multe persoane, limitele pedepselor se majorează cu jumătate.

Astfel, se disting următoarele pedepse:

Ucidere din culpă simplă: închisoare de la 1 la 5 ani

Ucidere din culpă agravată (profesională sau prin nerespectarea unor legi stricte): închisoare de la 2 la 7 ani

Cu multiple victime, pedepsele cresc cu 50%

Aceasta diferențiază uciderea din culpă de alte crime precum omorul, prin faptul că nu este intenționată și are limite de pedeapsă mai blânde.

