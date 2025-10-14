Femeia a murit pe loc, copilul e în spital

Tragedia s-a produs pe 13 octombrie, în jurul orei 16.00, pe șoseaua Berceni din sectorul 4. Mama traversa regulamentar, pe trecerea de pietoni din apropierea stației de metrou Apărătorii Patriei, împingând căruciorul în care se afla un copil de doar doi ani.

BMW-ul condus de tânărul de 20 de ani i-a lovit în plin. Impactul a fost atât de puternic, încât femeia a fost aruncată pe contrasens și a fost lovită din nou de alte două mașini.

Medicii au încercat să o resusciteze la fața locului, însă fără succes. Femeia a murit înainte de a fi transportată la spital. Copilul de doi ani, care se afla într-un cărucior, a fost rănit grav și a fost dus de urgență la spital pentru îngrijiri.

„Mama copilului avea 35 de ani. Din păcate, în ciuda intervenției rapide a echipajului medical, nu s-a mai putut face nimic pentru ea”, au precizat surse medicale.

Un citat devenit simbol pentru tinerii care se filmează la volanul BMW-urilor

Potrivit Poliției, la volanul BMW-ului se afla un tânăr de 20 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat că nu consumase alcool. Ca mulți alți șoferi tineri, și el vorbea pe rețelele de socializare despre condusul „singur și nervos” pe timp de noapte. Pe TikTok, fraza „Când toți îți zic că conduci cu viteză, dar nu te-au văzut niciodată conducând singur nervos la 03:00 dimineața” a devenit aproape un slogan pentru clipurile cu mașini puternice, în special BMW-uri.

Citatul apare frecvent peste imagini filmate pe străzi goale, cu faruri care taie întunericul și cu muzică melancolică pe fundal. Este o combinație care dă un aer de introspecție și singurătate, dar care, dincolo de estetică, vorbește despre o realitate periculoasă: tentația vitezei și a adrenalinei.



Textul circulă acum ca un fel de confesiune digitală pentru cei care își găsesc liniștea la volan, noaptea, când orașul doarme.

Poliția l-a reținut pe șofer pentru 24 de ore

Brigada Rutieră a transmis că, în urma probelor adunate, șoferul a fost reținut începând cu ora 1.05, în noaptea de duminică spre luni, pentru o perioadă de 24 de ore.

„Urmare a probatoriului administrat de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere – Biroul Accidente cu Autori Necunoscuți, conducătorul autovehiculului, în vârstă de 20 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, faptă prevăzută de art. 192, alin. 1 și alin. 2 din Codul penal”, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Tânărul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Telefonul victimei a sunat în timp ce medicii încercau să o resusciteze

Un detaliu cutremurător a ieșit la iveală după accident. În timp ce echipajul medical încerca să o salveze pe femeie, telefonul acesteia a început să sune.

Potrivit Antena 3 CNN, la celălalt capăt al firului era fiul mai mare al victimei, un copil de 10 ani. Medicul de pe ambulanță a răspuns la apel și a încercat să îi vorbească băiețelului, care nu știa încă ce se întâmplase cu mama lui.

„A fost un moment extrem de emoționant pentru toți cei prezenți. Telefonul suna, iar copilul voia să știe unde e mama lui”, au declarat martori citați de post.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili exact circumstanțele accidentului. În paralel, Parchetul urmează să decidă dacă tânărul va fi arestat preventiv.

Familia femeii se pregătește acum de înmormântare, iar copilul de doi ani este în continuare internat. Medicii spun că starea lui este stabilă, dar va avea nevoie de tratament și monitorizare.

