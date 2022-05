Într-o încăpere întunecată, militarii fredonează „Șce ne vmerla Ukraiina” (n.r – „Încă nu a murit Ucraina”). În clipul de aproape un minut apare, la început, o femeie-soldat, apoi cadrul se mută pe un bărbat.

Postul britanic Sky News, care a prezentat înregistrarea, transmite că nu a putut verifica data și locația videoclipului.

This footage appears to show Ukrainian soldiers singing below the Azovstal steelworks in Mariupol. Sky News has been unable to verify the date and location of the video.



Latest on Ukraine: https://t.co/71DB1xbVmm pic.twitter.com/ZpwOmzsi7f