La evenimentul de la Ateneul Român este prezent premierul Viorica Dăncilă, însă nu și președintele Klaus Iohannis.

„Avem o poziție consolidată la nivel european, este unul din marile câștiguri ale României ca stat membru UE. Am avut o președinție de succes și nu o spunem numai noi, ci și partenerii europeni. Am scris o pagină importantă în istoria României. Am dovedit că suntem puternici”, a spus Dăncilă, la Ateneul Român.

Preluarea mandatului Preşedinţiei rotative a României la Consiliul Uniunii Europene a fost marcat tot printr-o ceremonie la Ateneul Român, pe 10 ianuarie. Atunci, Donald Tusk a impresionat cu un discurs ținut în limba română în care a spus că România trebuie să apere valorile democratice aşa cum Helmuth Duckadam, fost portar al FC Steaua, a apărat cele patru penalty-uri în 1986, la Sevilla.

Foto: Inquam Photos / George Călin

