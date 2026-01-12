Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat recent, furios, că în Occident „nu există civilizație” și i-a numit pe liderii europeni „porci mici”.

Urăsc sau nu rușii tot ce vine din Occident?

Aceeași indignare publică este afișată și de colaboratorii săi din Rusia, care par să se întreacă în a critica cât mai dur această „lume nouă putredă”.

Între timp însă, ei ignoră un „mic detaliu”: tocmai în aceste state occidentale, rușii și-au trimis sau încă își trimit copiii la studii și folosesc cu plăcere produse provenite de acolo.

Mașinăria de propagandă a Rusiei, formată atât din instituții de stat, cât și din oficiali, funcționează la turație maximă: încearcă să convingă populația că țara este înconjurată de dușmani, acuză Statele Unite, Uniunea Europeană și aliații lor – considerați „imorali” – că duc o politică externă agresivă față de Rusia, impun sancțiuni „nedrepte și contraproductive” și răspândesc „minciuni totale”.

Guvernul rus a încercat, printre altele, să limiteze utilizarea tehnologiilor occidentale în țară, mai ales de când a început războiul Rusia-Ucraina din 2022. Însă, dacă te uiți mai atent la subiect, realitatea se dovedește a fi cu totul alta.

Iată câteva exemple despre cât de mult „urăsc” rușii tot ce vine din Occident:

  • trupele ruse din Ucraina folosesc echipamente sau componente occidentale
  • achizițiile de iPhone de către membri ai guvernului rus în 2024 au fost de patru ori mai mari decât în 2023
  • unii ingineri și specialiști ruși lucrează și colaborează cu companii de tehnologie occidentale
  • copiii oligarhilor ruși studiază în școli și universități de prestigiu din Occident
  • înalți funcționari ruși dețin proprietăți de lux în marile metropole occidentale.

Expert în politică rusă: Sunt extrem de ipocriți

Atât înainte de invazia Ucrainei, cât și în anii care au urmat, copiii unor înalți funcționari de stat, oligarhi și persoane apropiate Kremlinului au urmat sau urmează în continuare cursurile unor universități de elită și școli private din Marea Britanie, Franța, Elveția, Statele Unite și alte țări occidentale.

Londra a fost ani la rând o destinație deosebit de populară. Pe lângă educația copiilor, Europa este atractivă pentru ruși și ca destinație de vacanță, pentru achiziția de iahturi de lux și proprietăți imobiliare, iar produsele companiilor americane sunt folosite pe scară largă.

„Este extrem de ipocrit. S-ar putea spune că ei nu văd contradicția, pentru că sunt convinși că există o competiție între SUA și Rusia. Dar atunci de ce să-și educe copiii în Occident? De ce să dețină acolo castele și vile?”, a declarat expertul în politică rusă Daniel Treisman de la Universitatea California din Los Angeles.

Fata cea mică a lui Vladimir Putin l-a criticat pentru invazia Ucrainei

Vladimir Putin însuși, cel mai vocal critic al valorilor occidentale, are două fiice – Maria Voronțova (40 de ani) și Katerina Tihonova (36 de ani) – din căsnicia cu fosta sa soție, Liudmila. De asemenea, are și „copii secreți”: Elizaveta Krivonoghih (22 de ani), cunoscută și sub numele de Luiza Rozova, precum și fiii Ivan (10 ani) și Vladimir Jr. (6 ani).

Maria Vorontsova, fiica lui Vladimir Putin, imbrăcată întrun sacou alb, ține un discurs
Maria Voronțova, fiica lui Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Deși Putin păstrează cu strictețe toate detaliile legate de familia sa, de-a lungul anilor a ieșit la iveală că unii dintre copiii săi s-au născut chiar în Europa pe care o disprețuiește atât de mult: Katerina s-a născut la Dresda, în Germania, unde el lucra ca agent KGB, iar Ivan s-a născut în orașul elvețian Lugano.

Potrivit CNN, fata cea mare, Maria, locuiește în Olanda împreună cu soțul ei, omul de afaceri olandez Jorrit Faassen, într-un apartament evaluat la 3,3 milioane de dolari. S-a speculat că sora ei mai mică a locuit o perioadă în Germania.

Elizaveta Krivonogih
Elizaveta Krivonoghih a fost întrebată direct despre implicarea tatălui ei în conflictul din Ucraina și despre bombardamentele asupra Kievului. Foto: Profimedia Images

Poate cel mai interesant detaliu este faptul că „fiica secretă” a lui Putin, Elizaveta, trăiește și lucrează la Paris, într-o galerie unde sunt expuse lucrări ale artiștilor ruși și ucraineni antirăzboi, iar ea l-a criticat public pe tatăl său pentru invazia Ucrainei.

Fiica lui Serghei Lavrov nu vorbește bine rusa, a trăit la New York

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, unul dintre cei mai vocali critici ai Occidentului și apropiați ai lui Putin, are o fiică, Ekaterina Vinokurova (42 de ani), care nici măcar nu vorbește bine limba rusă.

Acest lucru nu este însă surprinzător, având în vedere că Ekaterina și-a petrecut peste două treimi din viață în afara Rusiei: s-a născut la New York, unde a urmat școala primară și liceul, apoi a studiat la Universitatea Columbia. O perioadă a trăit și în Marea Britanie, unde a studiat la London School of Economics.

Fiica vitregă a lui Lavrov, Polina Kovaleva (35 de ani), pe care o are cu presupusa amantă Svetlana Poliakova, deține un apartament de lux într-unul dintre cele mai scumpe cartiere din Londra, Kensington, cumpărat când avea doar 21 de ani.

Lavrov însuși folosește produse ale companiilor occidentale, precum iPhone 14 al gigantului american Apple și un ceas al aceleiași firme.

Împreună cu presupusa sa iubită, adesea numită Svetlana Lavrova, a călătorit frecvent în lume, iar estimările arată că aceasta deține proprietăți atât în Rusia, cât și în Marea Britanie, în valoare de 13,6 miliarde de dolari.

Fiica lui Dmitri Peskov a spus că se simte mai bine într-un mediu european

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu face excepție. Și fiica sa, Elizaveta Liza Peskova (27 de ani), a trăit și a studiat în Occident – la Paris, după divorțul părinților, când avea nouă ani.

Este interesant faptul că a făcut un stagiu de practică la casa de modă Louis Vuitton. Liza ar fi declarat la un moment dat că „se simte mai bine într-un mediu european”, iar în aprilie 2022 a publicat pe Instagram sloganul „Nu războiului” (în Ucraina), scrie CNN.

Sașa, fiica adoptivă a lui Peskov, este cetățean american. Nikolai Choles, fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, a crescut în Anglia și, aproape ca toți copiii înalților oficiali ruși, trăiește în lux. Și Peskov a locuit o perioadă la Paris, potrivit relatărilor din presă.

Dmitri Medvedev, iaht de lux de 4,4 milioane de lire sterline, construit în Marea Britanie

Unul dintre oficialii ruși care se remarcă prin provocări la adresa Occidentului este Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate.

Una dintre cele mai scandaloase declarații ale sale a fost că „europenii proști tremură ca niște porci înainte de tăiere”.

Cu toate acestea, se pare că iahturile europene nu sunt chiar atât de „proaste”. Potrivit publicației The Moscow Times, Medvedev a cumpărat anul trecut un iaht de lux construit în Marea Britanie, în valoare de 4,4 milioane de lire sterline, pe care l-a importat în Rusia prin intermediul unei fundații asociate cu el.

Este adevărat că fiul său, Ilia (30 de ani), nu a studiat și nu a trăit în afara Rusiei, deși Medvedev anunțase anterior într-un interviu că Ilia își va continua studiile la Universitatea Massachusetts din Statele Unite.

Maria Zaharova, căsătorie la New York

O altă critică ferventă a Occidentului, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, „disprețuiește” atât de mult Occidentul, încât a ales să se căsătorească cu Andrei Makarov la New York.

Într-o fotografie realizată în 2005 de celebrul fotograf Nikolai Komisarov, Andrei o sărută și o pupă pe gât pe soția sa, iar într-o altă imagine i se vede lenjeria intimă.

Kirill Dmitriev, omul lui Putin, student la Stanford și Harvard

Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin și directorul general al Fondului Rus pentru Investiții Directe (RDIF), devenit o figură-cheie în discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina, este produsul sistemului educațional american: a studiat la Stanford și Harvard.

Steve Witkoff, trimisul prezidențial special al SUA (dreapta), însoțit de Kirill Dmitriev, trimisul prezidențial special al Rusiei pentru investiții și cooperare economică cu țări străine (mijloc) și omul de afaceri Jared Kushner (stânga) sunt la Kremlin, Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin, președintele Rusiei, 2 decembrie 2025
Steve Witkoff, trimisul prezidențial special al SUA (dreapta), Kirill Dmitriev, trimisul prezidențial special al Rusiei (mijloc), și omul de afaceri Jared Kushner (stânga). Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Deși este acum omul lui Vladimir Putin, Kirill nu s-a născut în Rusia, ci în capitala Ucrainei, Kiev.

Alți politicieni ruși care și-au trimis copiii în Occident

În ceea ce îi privește pe politicienii, conducătorii și oamenii de afaceri ruși, deși după invazia Ucrainei au încercat să-și ascundă legăturile cu Occidentul, The Moscow Times a obținut date surprinzătoare:

  • Dmitri Kozak – fost apropiat al lui Putin, care a demisionat din funcția de adjunct al șefului administrației prezidențiale după ce a refuzat să execute un ordin, și-a trimis cei doi fii în Occident, unde trăiesc și lucrează
  • Aleksandr Jukov – fiul fostului vicepremier rus Piotr Jukov a studiat la Londra
  • Serghei Jeleznîak – fiicele fostului deputat al parlamentului rus s-au educat în afara Rusiei: Ekaterina în Elveția, iar Anastasia și Lisa în Anglia
  • Serghei Andrijenko – Olga, fiica fostului lider al fracțiunii partidului Rusia Unită, s-a format profesional în Germania și a rămas să locuiască acolo
  • Aleksandr Remezkov – copiii vicepreședintelui Comitetului pentru buget și impozite din Duma de Stat au studiat, de asemenea, în străinătate: fiul Stepan în Pennsylvania și New York, Nikolai în Marea Britanie, iar Mașa la Viena
  • Vladimir Iakunîn – fiii fostului șef al Căilor Ferate Ruse și aliat al lui Putin, fost ofițer KGB, trăiesc și lucrează în străinătate, iar unul dintre ei este cetățean britanic
  • Radiy Khabirov – fiica politicianului și șefului Republicii Bașkortostan, Svetlana Gradvol, trăiește de ani de zile în Austria, unde a studiat și s-a căsătorit cu un specialist financiar austriac, în timp ce sora ei, Rita Khabirova, locuiește la Londra
  • Aleksandr Drozdenko – guvernatorul regiunii Leningrad și-a trimis fiica, Iulia Richard, în Franța, unde trăiește de mulți ani împreună cu soțul său, cetățean francez, și deține numeroase proprietăți comerciale și rezidențiale.
