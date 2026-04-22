Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Un bărbat din orașul litoral Porthcawl a pledat vinovat pentru împiedicarea înhumării legale și decente a mamei sale, după ce trupul femeii a fost descoperit într-un congelator, în luna februarie 2026.

Christopher a păstrat corpul Sylviei Phillips, fostă secretară de companie în vârstă de 87 de ani, într-un congelator, după ce aceasta a decedat în 2023.

Bărbatul a fost arestat în locuința în care stăteau împreună, după ce autoritățile au intervenit în urma unui apel de la cabinetul medical al Sylviei, îngrijorat de lipsa comunicării cu pacienta.

După decesul acesteia, Christopher a continuat să acceseze conturile bancare ale mamei sale, utilizând pensia și economiile ei pentru a-și finanța stilul de viață.

Poliția a găsit trupul neînsuflețit al femeii într-un congelator de mari dimensiuni, în timpul verificărilor de rutină efectuate la domiciliul celor doi.

În fața instanței, Phillips a recunoscut că „a împiedicat înhumarea legală a mamei sale”. De asemenea, el a pledat vinovat la două acuzații de fraudă, pentru că nu a informat autoritățile locale și departamentul de pensii despre decesul Sylviei.

„Domnul Phillips a continuat să retragă bani din conturile mamei sale și, practic, a trăit din aceste sume”, a recunoscut avocata sa, Ruth Smith, în fața tribunalului.

O audiere a avut loc săptămâna trecută la Pontypridd, iar investigațiile criminalistice sunt în desfășurare.

Coronerul Graeme Hughes a fost informat că data exactă a morții Sylviei Phillips nu este cunoscută, se știe însă că femeia s-a născut în martie 1936, în Gloucester.

Autopsia preliminară, condusă de dr. Stephen Leadbeatter la Spitalul Universitar din Țara Galilor pe 2 martie, nu a putut stabili o cauză clară a decesului, fiind nevoie de investigații suplimentare, a explicat ofițerul Joanne Webb.

Intervalul de timp în care bărbatul a împiedicat înhumarea mamei sale a fost estimat între 2 octombrie 2023 și 16 februarie 2026.

Phillips a fost plasat în arest preventiv până la pronunțarea sentinței, programată pentru luna iunie. Autoritățile continuă să analizeze documentele financiare și alte dovezi relevante în acest caz tulburător.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
DIICOT a pierdut bijuterii de 250.000 de euro ridicate din Galați, în 2008. Proprietara voia să le vândă, ca să-și plătească datoriile
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
