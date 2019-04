Legăturile lui Dragnea cu compania italiană au fost realizate cu ajutorul Flaviei Teodosiu – avocata care îl reprezintă pe președintele PSD în instanță – și a partenerului acesteia, Cristian Lulache. Potrivit jurnaliștilor Newsweek România, acesta este bine conectat la mediul militar și este și reprezentantul Fincantieri în România.

În scenă apare însă și fiul avocatei, Flavius-Victor Teodosiu-Stupcanu, cel care i-a vândut firma sa de construcții unui italian, Riccardo Barsanti, reprezentantul oficial al Fincantieri în România, după cum susține chiar el într-un interviu.

Barsanti deține părți sociale ale mai multor firme înregistrate în România și, în principal, se ocupă de vânzarea armelor produse de compania italiană Beretta în România. Barsanti, însă, reprezintă și altă companie italiană: Fincantieri (după cum reiese nu doar din informațiile oferite de sursele Newsweek, dar și din dialogul purtat de Barsanti cu reporterul publicației).

Pe 19 decembrie 2018, însă, italianul a devenit proprietar de părți sociale în firma Berkeley Square Construction SRL, înființată în noiembrie 2017 de către fiul avocatei Flavia Teodosiu, și în aceeași zi este numit și administrator al firmei.

Riccardo Barsanti a declarat într-un interviu acordat pentru Newsweek: „Nu am fost asociat cu domnul Teodosiu. Știu că este fiul doamnei avocat, dar ce legătură are asta cu licitația? Am preluat o firmă. Poate am fost asociat o singură zi. Domnul Lulache nu este reprezentantul Fincantieri în România. Nu are nici o legătură. S-a emis chiar un comunicat de presă. Nu știm nimic de șase luni de zile despre licitație. Legătura mea cu domnul Lulache este mult mai veche. Nu are nici o treabă cu licitația. Dumneavoastră credeți că firma Fincantieri, care este listată la bursă, poate plăti comisioane? Fiind listată la bursă, trebuie să justifice fiecare ban. Noi niciodată nu am discutat cu vreun actor politic despre această licitație”.

În declarațiile sale, Barsanti nu a explicat nici de ce a cumpărat o firmă de „Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” și nici cum a ajuns să cumpere o astfel de firmă exact de la fiul Flaviei Teodosiu.

Ministerul Apărării Naționale anunță în luna ianuarie că procedura de achiziție a patru corvete (un tip de nave de război) a fost suspendată deoarece există suspiciuni cu privire la legalitatea procedurii. De asemenea, MApN anunță și că a fost sesizat Parchetul Militar.

Procesul de achiziționare a celor patru corvete a început în anul 2016, când Guvernul condus de Dacian Cioloș a decis să atribuie contractul direct șantierului naval de la Galați, deținut de olandezii de la Damen. Procedura a fost suspendată odată cu schimbarea Guvernului, iar hotărârea inițială a fost abrogată.

În august 2017 a fost pus în dezbatere publică un nou proiect de lege, dar care prevede organizarea unei competiții la care să se înscrie mai multe firme. Ministerul Apărării aloca pentru acest proiect suma de 1,6 miliarde euro. Principala condiție a statului român: navele militare să fie produse în România.

Trei mari companii internaţionale cu experienţă erau înscrise în procedura de licitaţie: Damen din Olanda, Fincantieri din Italia şi Navalgrup din Franţa.

