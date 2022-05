Fiul lui Arșinel a mărturisit că tatăl lui se simte mai bine acum, dar pentru o perioadă va lua o pauză de la actorie. Tot el spune că e posibil ca Alexandru Arșinel să revină pe scena teatrului în toamna acestui an. „Tata este mai bine, dar mai așteptăm un pic până revine pe scenă, nu cred că vara aceasta, poate, din toamnă!”, a explicat Cristian Arșinel.

Acestea sunt primele declarații pe care fiul le face după ce la începutul lunii Fanatik a scris că Alexandru Arșinel a fost internat pentru câteva zile la un spital privat. Acolo ar fi primit un tratament, iar medicii l-ar fi ținut sub observație. În ultima perioadă, actorul în vârstă de 82 de ani s-a confruntat cu probleme de sănătate.

În 2021 a suferit o operație, i-a fost montat un stent la inimă, are și diabet, iar de curând chiar el a declarat că se deplasează greu, chiar a angajat pe cineva să îl ajute. „Îmi este greu să mă deplasez. Am o durere a masei musculare. Mă dor picioarele mai ales. Îmi este greu să merg, sper să treacă. Am angajat pe cineva care mă ajută, vin copiii mei care se ocupă zilnic de mine și de soția mea. Sper că odată cu venirea primăverii să treacă și să ne bucurăm.”, a declarat Alexandru Arșinel la Antena Stars în luna martie.

I s-a întâmplat pentru prima dată în carieră

Pentru prima data în cei 55 de ani de când activează pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, Alexandru Arșinel a lipsit de la spectacol. Sâmbătă, 12 februarie, a fost programat showul „Hai, Hai România”, care se joacă din 2018 pe această scenă.

„Nu am putut efectiv să mă urc în mașină. Îmi tremurau genunchii și mâinile. Regret enorm și sper ca publicul să mă înțeleagă. Este pentru prima dată în cariera mea când mi se întâmplă asta, în cei 60 de ani de carieră pe care-i împlinesc chiar în 2022. Nu am închis ochii toată noaptea, de rușine!”, a declarat Alexandru Arșinel pentru impact.ro.

