„Complexul Industrial Militar pare să vrea să se asigure că va începe cel de-al treilea război mondial înainte ca tatăl meu să aibă șansa de a crea pacea și de a salva vieți”, a notat Donald Trump Jr. pe X.

„Trebuie să blocăm acele trilioane de dolari. Să fie viața a naibii!!! Imbecili!”, a continuat Donald Trump Jr.

