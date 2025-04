Opinie de Edward Luce

Nici o amenințare externă și nici o evaluare internă a costurilor și beneficiilor nu l-ar face pe un marțian să creadă că cea mai mare putere a Pământului ar trebui să se prăbușească din propria mână. Fie că se află în China sau în Canada, sau chiar în SUA, observatorii umani sunt neîncrezători. Viteza cu care America se întoarce împotriva ei însăși este istorică.

Donald Trump a depus jurământul în urmă cu zece săptămâni. El a moștenit o economie cu o inflație stabilă și rate ale dobânzii în scădere, dar cu o creștere care, conform previziunilor, va depăși în acest an orice competitor important. Cu fiecare nouă salvă a lui Trump asupra economiei globale, previziunile de creștere ale SUA sunt reduse.

Presupunând că Trump va furniza mai mult combustibil pentru revizuirile în sens descendent – cel mai probabil prin „ziua eliberării” sale de tarife reciproce pentru restul lumii – America pare destinată recesiunii în acest an. Aceasta ar fi o recesiune la alegere; alegerea lui Trump. Dar aceasta este partea trivială. Creșterea negativă ar fi o simplă consecință a unui atac mai îngrijorător asupra experimentului american.

Ceea ce o diferențiază de urgențele anterioare este lipsa unei rezistențe serioase. Războiul civil din 1861-1865 a fost o luptă sângeroasă până la moarte. Dar cauza antisclavagistă a sindicatului a fost pasionată pe bună dreptate. Răspunsul Americii din 1941 la Pearl Harbor a trezit o națiune izolaționistă. Statele Unite au compensat prin perseverență ceea ce au ratat prin previziune.

Recomandări Candidații ratați, recuperați de Marcel Ciolacu. Locuri călduțe și bine remunerate, oferite recompensă pentru eșecul în alegeri

Fiecare dintre convulsiile interne ale Americii de atunci – lupta pentru drepturile civile din anii 1960, diviziunile cauzate de războiul din Vietnam, Watergate al lui Richard Nixon și chiar reacția la războiul din Irak din 2003 – a dus la rezoluții dure, uneori pozitive. Ceea ce lipsește acum este simțul dimensiunii mizei. În mod ironic, străinii sunt mult prea conștienți.

De fiecare dată când unui om de știință i se refuză intrarea sau când un turist dispare în detenție, acest lucru ține prima pagină a ziarelor în țara sa de origine. Studenții străini trăiesc cu teama de a fi deportați în mod arbitrar sau chiar smulși de pe stradă de agenți mascați. Vizitatorii potențiali își fac alte planuri. Și ce va spune lumea despre cea de-a 250-a aniversare a Americii de anul viitor?

Declarația de independență a SUA a acordat „un respect decent față de opiniile omenirii”. Trump este încruntat față de umanitate, care fie își jefuiește țara, fie se îngrașă din belșugul SUA. Brutalitatea este ideea. Atunci când Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă al lui Trump, defilează în fața unor deținuți îngenunchiați cu capul ras, sadismul este intenționat.

Atunci când JD Vance, vicepreședintele, se invită în Groenlanda pentru a le spune oamenilor săi că, într-un fel sau altul, vor deveni americani, amenințarea sa este sinceră. Pe multe fronturi și cu o grabă deliberată, America își vaporizează puterea soft. Este nevoie de mai puțin de un sfert de oră pentru a păta un brand a cărui construcție a durat un sfert de mileniu.

Recomandări Trump a început războiul comercial total cu tarife cuprinse între 10 % și 49 %: „Ne-au răvășit fabricile, am fost jefuiți. E ziua în care vom face America din nou bogată” I VIDEO

Cât timp ar dura repararea? Săptămâna trecută, Myanmar a fost lovit de cel mai grav cutremur din ultimele decenii. Echipe de ajutorare chineze și chiar rusești au fost pe teren în câteva zile. După desființarea USAID, asistența americană încă nu a sosit. La el acasă, Trump intenționează să deporteze peste 300 000 de refugiați venezueleni în ghearele regimului brutal de care au fugit. Niciuna dintre masele înghesuite ale lumii nu este binevenită în America, cu o singură excepție – sud-africanii albi.

În timp ce Trump închide agenții și consulate din întreaga lume, administrația sa înființează în Pretoria centre de procesare pentru „refugiații” afrikaneri albi, despre care susține că sunt victime ale discriminării rasiale din partea guvernului sud-african cu majoritate neagră. În cazul în care cuiva îi scapă esențialul, administrația sa șterge contribuțiile americanilor care nu sunt albi de pe site-urile Pentagonului, de la cimitirul Arlington și de la muzeul Smithsonian. Martin Luther King Jr. este eliminat.

Numele generalilor confederați învinși au revenit. Proiectele de cercetare științifică sunt cercetate pentru a găsi cuvinte interzise, precum „echitate” și chiar „femei”. Toate acestea se fac în numele meritocrației. Noua gardă americană este aproape în totalitate albă, masculină și, în mare parte, necalificată pentru a conduce marile departamente pe care le vandalizează. Nu doar străinii își refac planurile. Oamenii de știință americani își caută locuri de muncă în străinătate.

Recomandări Cine plătește fraudarea alegerilor. Nouă angajați dintr-o primărie, pe cale să-și piardă serviciul fiindcă au furat pentru edil și șeful de CJ

Trump a oferit restului lumii o uriașă oportunitate de braconaj. Dacă mai există vreo îndoială că SUA a îmbrățișat brutalismul, a se vedea extrădarea din februarie a fraților Tate, Andrew și Tristan, din România, unde se află acum în așteptarea procesului pentru acuzații de trafic de persoane și exploatare sexuală. În timp ce alții sunt intimidați să se autodeporteze, frații au primit covorul roșu. Astfel de semne sunt mai grave decât orice recesiune autoprovocată.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News