Conform declarațiilor oferite de prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU-SMURD Iași, aceasta suferea de diabet zaharat de tip 2. La sosirea salvatorilor, ea era deja decedată, relatează BZI.

În casă se afla și fiica ei, o fetiță în vârstă de 7 ani, care a fost martoră la tragedie. Aceasta era conștientă și nu prezenta urme de violență sau alte leziuni.

În urma unei evaluări medicale, a fost preluată de echipaj și transportată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași, însoțită de bunica sa, pentru investigații suplimentare și supraveghere medicală.

După internare, la scurt timp, purtătorul de cuvânt al unității medicale, Otilia Frăsinariu, a declarat că micuța este stabilă, însă medicii nu pot oferi mai multe informații întrucât aceasta a ajuns la spital fără un aparținător legal.

Tatăl copilului nu era acasă la momentul producerii tragediei, se află în Germania. Potrivit informațiilor furnizate de prof. dr Diana Cimpoeșu, acesta ar fi observat, prin intermediul camerelor de supraveghere instalate în casă, că mașina familiei nu a fost mișcată din curte, lucru care i-a ridicat suspiciuni și l-a determinat să ceară ajutor.

Nu s-au identificat urme de violență la fața locului, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările și cauza decesului. Cercetările sunt în desfășurare.

